((كلاسيكو)) تونسي في واجهة مباريات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة
– (أ ف ب): ينطلق دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 2023-2024 على وقع قمة تونسية خالصة بين الترجي والنجم الساحلي، ومشاركة أولى لكل من بيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني، فيما يتطلع الأهلي المصري إلى الحفاظ على اللقب وسط منافسة متوقعة من وصيفه الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.
كلاسيكو تونسي قاري
تتجه الأنظار غدًا السبت إلى الملعب الأولمبي «حمادي العقربي» في رادس بتونس العاصمة، حين يستضيف الترجي الساعي إلى لقب قاري خامس، غريمه المحلي النجم الساحلي بطل المسابقة عام 2007، في واجهة مباريات الجولة الأولى والمجموعة الثالثة التي تضم أيضاً بيترو أتلتيكو الأنغولي والهلال السوداني.
ويأمل الترجي نسيان خيبته القارية في النسخة الأولى من دوري إفريقيا عندما ودع المسابقة من نصف النهائي بخسارته أمام الوداد بركلات الترجيح.
وثبتت إدارة نادي «باب سويقة» المدرب طارق ثابت في منصب المدير الفني خلفا لمعين الشعباني، وسيعول على الأسماء المخضرمة في الفريق على غرار الحارس معز بن شريفية والجزائري محمد أمين توغاي ومحمد بن علي ومحمد علي بن حمودة، فضلاً عن ثلاثة جدد هم المهاجمان البرازيلي رودريغو رودريغيز والغامبي كيبا سوي ولاعب الوسط النيجيري أونوشي أوغبيلو.
ووافقت السلطات الأمنية التونسية على حضور أكثر من 26 ألف متفرج في المباراة.
ويسعى النجم الذي يتصدر مجموعته في الدوري المحلي بقيادة مدربه عماد بن يونس إلى انطلاقة واعدة برغم غياب لاعبه المالي سومايلا سيديبيه الموقوف.
وكان «جوهرة الساحل» أطاح الجيش الملكي المغربي من الدور الثاني بفوزه 3-1 في مجموع المباراتين.
ويلتقي الهلال مع مضيفه أتلتيكو دي لواندا في لواندا في مهمة لا تخلو من صعوبة.
الأهلي يخشى المفاجآت الغانية
ويستهل الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة (11 لقباً)، مشواره بمواجهة ميدياما بطل غانا غدًا السبت على استاد السلام في القاهرة ضمن المجموعة الرابعة.
وحذر المدرب السويسري مارسيل كولر لاعبيه من مفاجآت البداية في البطولات، مشددا عليهم بضرورة خوض المباراة بجدية.
وأضاف كولر «كرة القدم تحتاج إلى التجديد المستمر في الأداء والفكر وكيفية التعامل مع المنافسين لتحقيق الهدف من كل مباراة وتجنب أي تعثر مبكر يربك الحسابات ويضع الفريق تحت ضغط يؤثر سلباً على حالة التركيز خلال المباريات الرسمية».
وسيفتقد متصدر الدوري المصري إلى خدمات مهاجمه المغربي رضا سليم بسبب الإصابة، وثمة شكوك حول مشاركة الظهير التونسي علي معلول وطاهر محمد طاهر، لكن الفريق يمتلك مفاتيح لعب مميزة في مقدمتهم إمام عاشور وحسين الشحات وعمرو السولية والجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي اليو ديانغ.
وأكد مدرب الفريق الغاني إيفانز أدوتي أن فريقه لا يخشى مواجهة الأهلي، مضيفا في تصريحات صحفية «سنفوز على عملاق إفريقيا، ولم لا؟ يمكننا الذهاب بعيدا في المنافسة، وتكرار ما فعله الأهلي».
وفي المجموعة ذاتها، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني على ملعب «5 جويلية» بالجزائر العاصمة.
ويدخل الفريق الجزائري اللقاء بمعنويات مرتفعة إثر تغلبه على شبيبة القبائل بهدف في «كلاسيكو» محلي، ويتطلع إلى استغلال عاملي الأرض والجهور لتحقيق انطلاقة قوية في مجموعة صعبة.
وقال مدرب بلوزداد البرازيلي ماركوس باكيتا «لدينا عدد من المعلومات حول المنافس التنزاني، والجميع يركز على مرحلة المجموعات لتحقيق الفوز في بدايتها».
وسيواجه الفريق «الأحمر والأبيض» مدربه السابق الأرجنتيني ميغيل أنخل غاموندي الطامح إلى مواصلة الفترة الزاهية مع فريقه التنزاني حيث يتصدر ترتيب البطولة المحلية.
ظهور أول لبيراميدز
ويستعد بيراميدز لمغامرة إفريقية نوعية، في باكورة مشاركاته في دوري الأبطال، عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي الديموقراطي الجمعة في ملعب الدفاع الجوي في القاهرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.
ويعاني بيراميدز من غيابات مؤثرة في صفوفه أبرزها جناحه مصطفى فتحي والمهاجم الجنوب افريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة.
وأكد المدرب المساعد محمود فتح الله أن مواجهة مازيمبي صعبة في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات، مضيفا «مجموعتنا قوية، بوجود ماميلودي صنداونز ومازيمبي ونواذيبو الموريتاني، وهناك ثلاثة أندية في المجموعة لديهم القدرة على الوصول إلى الأدوار النهائية».
وبعد تتويجه بلقب دوري إفريقيا على حساب الوداد، يفتتح صنداونز محاولته للسيطرة على القارة السمراء، بمواجهة نواذيبو الأحد في بريتوريا.
ويسعى الفريق الموريتاني إلى تحقيق بداية قوية في أولى مشاركاته في المسابقة الأهم حالياً على مستوى الأندية في القارة، برغم صعوبة المهمة أمام فريق قوي مدجج بالنجوم.
انطلاقة قارية متجددة
ويخوض الوداد مهمة قارية جديدة يأمل من خلالها محو خيبة نهائيي دوري الأبطال الموسم الماضي أمام الأهلي ودوري إفريقيا أمام صنداونز، إذ يبدأ مهمته الجديدة بمواجهة جوانينغ غالاكسي البوتسواني السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية على ملعب مراكش الكبير بدلاً من ملعب محمد الخامس الذي يخضع للصيانة بسبب استضافة المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا عام 2025.
ويمتلك الوداد مجموعة مميزة من اللاعبين ولا سيما الثلاثي الدولي يحيى عطية الله وأيوب العملود والقائد يحيى جبران، بالإضافة إلى الحارس يوسف المطيع والجناح الليبي حمدو الهوني ومنتصر لحتيمي الذي قدم أداء جيداً في الأشهر الأخيرة والمهاجم الشرقي البحري.
وتعد المجموعة في متناول «وداد الأمة»، إذ تضم أيضاً سيمبا التنزاني الذي يفتتح مشواره القاري بمواجهة ضيفه أسيك ميموزا العاجي غدًا السبت.
MENAFN23112023000055011008ID1107479687