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((كلاسيكو)) تونسي في واجهة مباريات

11/23/2023 7:09:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينطلق‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬قمة‭ ‬تونسية‭ ‬خالصة‭ ‬بين‭ ‬الترجي‭ ‬والنجم‭ ‬الساحلي،‭ ‬ومشاركة‭ ‬أولى‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بيراميدز‭ ‬المصري‭ ‬ونواذيبو‭ ‬الموريتاني،‭ ‬فيما‭ ‬يتطلع‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬متوقعة‭ ‬من‭ ‬وصيفه‭ ‬الوداد‭ ‬المغربي‭ ‬وصنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭.‬


كلاسيكو‭ ‬تونسي‭ ‬قاري‭ ‬

‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬‮«‬حمادي‭ ‬العقربي‮»‬‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬بتونس‭ ‬العاصمة،‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬الترجي‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬قاري‭ ‬خامس،‭ ‬غريمه‭ ‬المحلي‭ ‬النجم‭ ‬الساحلي‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬بيترو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الأنغولي‭ ‬والهلال‭ ‬السوداني‭.‬

ويأمل‭ ‬الترجي‭ ‬نسيان‭ ‬خيبته‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬عندما‭ ‬ودع‭ ‬المسابقة‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بخسارته‭ ‬أمام‭ ‬الوداد‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

وثبتت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬باب‭ ‬سويقة‮»‬‭ ‬المدرب‭ ‬طارق‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬خلفا‭ ‬لمعين‭ ‬الشعباني،‭ ‬وسيعول‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬المخضرمة‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحارس‭ ‬معز‭ ‬بن‭ ‬شريفية‭ ‬والجزائري‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬توغاي‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬حمودة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬جدد‭ ‬هم‭ ‬المهاجمان‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬رودريغيز‭ ‬والغامبي‭ ‬كيبا‭ ‬سوي‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬النيجيري‭ ‬أونوشي‭ ‬أوغبيلو‭.‬

ووافقت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬التونسية‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

ويسعى‭ ‬النجم‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬عماد‭ ‬بن‭ ‬يونس‭ ‬إلى‭ ‬انطلاقة‭ ‬واعدة‭ ‬برغم‭ ‬غياب‭ ‬لاعبه‭ ‬المالي‭ ‬سومايلا‭ ‬سيديبيه‭ ‬الموقوف‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬جوهرة‭ ‬الساحل‮»‬‭ ‬أطاح‭ ‬الجيش‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بفوزه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬المباراتين‭.‬

ويلتقي‭ ‬الهلال‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬دي‭ ‬لواندا‭ ‬في‭ ‬لواندا‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭.‬


الأهلي‭ ‬يخشى‭ ‬المفاجآت‭ ‬الغانية‭ ‬

‭ ‬ويستهل‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وصاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بالمسابقة‭ (‬11‭ ‬لقباً‭)‬،‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬ميدياما‭ ‬بطل‭ ‬غانا‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭.‬

وحذر‭ ‬المدرب‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬مفاجآت‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬البطولات،‭ ‬مشددا‭ ‬عليهم‭ ‬بضرورة‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭ ‬بجدية‭.‬

وأضاف‭ ‬كولر‭ ‬‮«‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التجديد‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والفكر‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المنافسين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬وتجنب‭ ‬أي‭ ‬تعثر‭ ‬مبكر‭ ‬يربك‭ ‬الحسابات‭ ‬ويضع‭ ‬الفريق‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬التركيز‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وسيفتقد‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬مهاجمه‭ ‬المغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬وثمة‭ ‬شكوك‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬الظهير‭ ‬التونسي‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬وطاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬يمتلك‭ ‬مفاتيح‭ ‬لعب‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬وحسين‭ ‬الشحات‭ ‬وعمرو‭ ‬السولية‭ ‬والجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬والمالي‭ ‬اليو‭ ‬ديانغ‭.‬

وأكد‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الغاني‭ ‬إيفانز‭ ‬أدوتي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لا‭ ‬يخشى‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي،‭ ‬مضيفا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬‮«‬سنفوز‭ ‬على‭ ‬عملاق‭ ‬إفريقيا،‭ ‬ولم‭ ‬لا؟‭ ‬يمكننا‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬وتكرار‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬الأهلي‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬يلعب‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬الجزائري‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬يانغ‭ ‬أفريكانز‭ ‬التنزاني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬5‭ ‬جويلية‮»‬‭ ‬بالجزائر‭ ‬العاصمة‭.‬

ويدخل‭ ‬الفريق‭ ‬الجزائري‭ ‬اللقاء‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬إثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬شبيبة‭ ‬القبائل‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬‮«‬كلاسيكو‮»‬‭ ‬محلي،‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجهور‭ ‬لتحقيق‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬صعبة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬بلوزداد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬باكيتا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬المنافس‭ ‬التنزاني،‭ ‬والجميع‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬بدايتها‮»‬‭.‬

وسيواجه‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬الأحمر‭ ‬والأبيض‮»‬‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ميغيل‭ ‬أنخل‭ ‬غاموندي‭ ‬الطامح‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الفترة‭ ‬الزاهية‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬التنزاني‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬البطولة‭ ‬المحلية‭.‬


ظهور‭ ‬أول‭ ‬لبيراميدز‭ ‬

‭ ‬ويستعد‭ ‬بيراميدز‭ ‬لمغامرة‭ ‬إفريقية‭ ‬نوعية،‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

ويعاني‭ ‬بيراميدز‭ ‬من‭ ‬غيابات‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬أبرزها‭ ‬جناحه‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ ‬والمهاجم‭ ‬الجنوب‭ ‬افريقي‭ ‬فخري‭ ‬لاكاي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وأكد‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬محمود‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬مازيمبي‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مشوار‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬مجموعتنا‭ ‬قوية،‭ ‬بوجود‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬ومازيمبي‭ ‬ونواذيبو‭ ‬الموريتاني،‭ ‬وهناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوداد،‭ ‬يفتتح‭ ‬صنداونز‭ ‬محاولته‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬القارة‭ ‬السمراء،‭ ‬بمواجهة‭ ‬نواذيبو‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬بريتوريا‭.‬

ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬الموريتاني‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الأهم‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬برغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬مدجج‭ ‬بالنجوم‭.‬


انطلاقة‭ ‬قارية‭ ‬متجددة‭ ‬

ويخوض‭ ‬الوداد‭ ‬مهمة‭ ‬قارية‭ ‬جديدة‭ ‬يأمل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬محو‭ ‬خيبة‭ ‬نهائيي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬ودوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمام‭ ‬صنداونز،‭ ‬إذ‭ ‬يبدأ‭ ‬مهمته‭ ‬الجديدة‭ ‬بمواجهة‭ ‬جوانينغ‭ ‬غالاكسي‭ ‬البوتسواني‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مراكش‭ ‬الكبير‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬يخضع‭ ‬للصيانة‭ ‬بسبب‭ ‬استضافة‭ ‬المغرب‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬

ويمتلك‭ ‬الوداد‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الثلاثي‭ ‬الدولي‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬وأيوب‭ ‬العملود‭ ‬والقائد‭ ‬يحيى‭ ‬جبران،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحارس‭ ‬يوسف‭ ‬المطيع‭ ‬والجناح‭ ‬الليبي‭ ‬حمدو‭ ‬الهوني‭ ‬ومنتصر‭ ‬لحتيمي‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬جيداً‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬والمهاجم‭ ‬الشرقي‭ ‬البحري‭.‬

وتعد‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬‮«‬وداد‭ ‬الأمة‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬الذي‭ ‬يفتتح‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬بمواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬أسيك‭ ‬ميموزا‭ ‬العاجي‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬


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