اختبار سهل للهلال والاتحاد يفتتح عهد غاياردو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يفتتح‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬عهد‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الجديد‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬بمباراة‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭.‬

ويترّبع‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬الترتيب‭ ‬مع‭ ‬35‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬و11‭ ‬فوزاً‭ ‬وتعادلين،‭ ‬فيما‭ ‬يتذيّل‭ ‬الحزم‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وأربعة‭ ‬تعادلات‭ ‬وثماني‭ ‬خسارات‭.‬

ورغم‭ ‬تغيير‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الحزم،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الفريق‭ ‬يعاني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الأخدود،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬حاضراً‭ ‬أمام‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬ليخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

أما‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬كبيرة‭ ‬ونتائج‭ ‬مميزة،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬التعاون،‭ ‬فسيكون‭ ‬تركيزه‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬قبل‭ ‬التفرغ‭ ‬لمباراته‭ ‬الآسيوية‭ ‬ومباراة‭ ‬الديربي‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭.‬

وسيفتقد‭ ‬الهلال‭ ‬بعض‭ ‬عناصره‭ ‬الأساسية‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬أمثال‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري‭ ‬والصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلنكوفيتش‭ ‬سافيتش،‭ ‬لكنه‭ ‬يمتلك‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستواه‭.‬

‭- ‬النصر‭ ‬لمواصلة‭ ‬زخمه‭ -‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يسعى‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الأخدود‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بالرياض،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ترجح‭ ‬خلالها‭ ‬كفّة‭ ‬النصر‭.‬

وينفرد‭ ‬النصر‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬31‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقبع‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

ويسير‭ ‬النصر‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬19‭ ‬مباراة‭ ‬ولم‭ ‬يفقد‭ ‬سوى‭ ‬نقطتين،‭ ‬ويتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬جديد‭ ‬يعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬ويضيّق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر‭ ‬قبل‭ ‬الموقعة‭ ‬المنتظرة‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬مدافعه‭ ‬الإسباني‭ ‬إيمريك‭ ‬لابورت،‭ ‬لكنه‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬استعاد‭ ‬عبدالله‭ ‬الخيبري‭ ‬وأيمن‭ ‬يحيى‭ ‬وعبدالإله‭ ‬العمري‭ ‬بعد‭ ‬تعافيهم‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭.‬

ويعوّل‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬كتيبته‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬بقيادة‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬ومواطنه‭ ‬أوتافيو‭ ‬والسنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬والإيفواري‭ ‬سيكو‭ ‬فوفانا‭ ‬والكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش‭ ‬والبرازيلي‭ ‬تاليسكا‭ ‬ومواطنه‭ ‬تيليس‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬غريب‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نجح‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬مسلسل‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬مهماً‭ ‬على‭ ‬الحزم‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬ورغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬سيحاول‭ ‬خطف‭ ‬النقاط‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬الخروج‭ ‬بتعادل‭.‬

على‭ ‬مقلب‭ ‬آخر،‭ ‬يضع‭ ‬الأهلي‭ ‬وضيفه‭ ‬الشباب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬هدفاً‭ ‬لهما‭ ‬عندما‭ ‬يلتقيان‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة‭.‬

ويحتلّ‭ ‬الأهلي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يقبع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭.‬

وبعد‭ ‬تجاوزه‭ ‬خسارة‭ ‬الهلال‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الملك،‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الرياض،‭ ‬عاد‭ ‬الأهلي‭ ‬وسقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ضمك،‭ ‬ليخسر‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين،‭ ‬ويحاول‭ ‬الليلة‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬وتحقيق‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬مركزه‭ ‬الحالي‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

ويعوّل‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬طينة‭ ‬البرازيلي‭ ‬روجر‭ ‬إيبانيس،‭ ‬والجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬والفرنسي‭ ‬آلان‭ ‬ماكسيمان‭ ‬والإيفواري‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ ‬والإسباني‭ ‬غابرييل‭ ‬فيغا‭ ‬والسنغالي‭ ‬إدوار‭ ‬مندي‭.‬

أما‭ ‬الشباب،‭ ‬فما‭ ‬زالت‭ ‬نتائجه‭ ‬دون‭ ‬الطموح،‭ ‬فهو‭ ‬يفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ويخسر‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬الرائد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأخير،‭ ‬لكنه‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬معوّلاً‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬خصوصاً‭ ‬قائده‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيفر‭ ‬بانيغا،‭ ‬البلجيكي‭ ‬يانيك‭ ‬كاراسكو،‭ ‬والمغربي‭ ‬رومان‭ ‬سايس‭.‬





أول‭ ‬اختبار‭ ‬لغايّاردو‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬

وتُفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بنزال‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الاتفاق‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬يتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬مسارهما‭.‬

ويحتل‭ ‬الاتفاق‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬الاتحاد‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وتراجعت‭ ‬نتائج‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬إلا‭ ‬فوزاً‭ ‬وحيداً،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارتين‭.‬

وتأثر‭ ‬بغياب‭ ‬مهاجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيليه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الماضية،‭ ‬لكنه‭ ‬قد‭ ‬يستعيده‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬لينضم‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬نجوم‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬الإنكليزي‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬والاسكتلندي‭ ‬جاك‭ ‬هيندري،‭ ‬والهولندي‭ ‬جورجينيو‭ ‬فاينالدوم‭ ‬والجامايكي‭ ‬ديماراي‭ ‬غراي‭.‬

أما‭ ‬الاتحاد،‭ ‬فساءت‭ ‬نتائجه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ولم‭ ‬يحقق‭ ‬خلالها‭ ‬أي‭ ‬فوز،‭ ‬ليطيح‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬نونو‭ ‬سانتو‭ ‬ويكلف‭ ‬الوطني‭ ‬حسن‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬أبها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الاتفاق‭ ‬أولى‭ ‬اختبارات‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الجديد‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭.‬

ويفتقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬لخدمات‭ ‬نجمه‭ ‬الفرنسي‭ ‬نغولو‭ ‬كانتي‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬لكنه‭ ‬سيعوّل‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬والبرازيليين‭ ‬رومارينيو‭ ‬وفابينيو‭ ‬ومارسيلو‭ ‬غروهي‭ ‬وإيغور‭ ‬كورنادو،‭ ‬والإيطالي‭ ‬لويز‭ ‬فيليبي‭.‬

ويبحث‭ ‬التعاون‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬عندما‭ ‬يلتقي‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬التعاون‭ ‬ببريدة‭ ‬الجمعة،‭ ‬ويأمل‭ ‬الطائي‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الرائد‭. ‬كما‭ ‬يلعب‭ ‬السبت‭ ‬الفتح‭ ‬مع‭ ‬الفيحاء،‭ ‬الوحدة‭ ‬مع‭ ‬الخليج،‭ ‬وأبها‭ ‬مع‭ ‬ضمك‭.‬