اختبار سهل للهلال والاتحاد يفتتح عهد غاياردو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الرياض
– (أ ف ب) :يخوض الهلال المتصدّر اختباراً سهلاً عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الحزم متذيل الترتيب السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما يسعى النصر الثاني إلى تشديد الخناق عليه عندما يستقبل الأخدود اليوم الجمعة.
في المقابل، يفتتح نادي الاتحاد عهد مدربه الأرجنتيني الجديد مارسيلو غاياردو بمباراة قوية أمام الاتفاق.
ويترّبع الهلال في قيمة الترتيب مع 35 نقطة من دون خسارة و11 فوزاً وتعادلين، فيما يتذيّل الحزم الترتيب برصيد 7 نقاط من فوز وأربعة تعادلات وثماني خسارات.
ورغم تغيير الجهاز الفني في الحزم، لا يزال الفريق يعاني على مستوى النتائج التي كان آخرها الخسارة أمام الأخدود، ويأمل أن يكون حاضراً أمام متصدر الدوري ليخرج بنتيجة إيجابية.
أما الهلال الذي يقدم مستويات كبيرة ونتائج مميزة، كان آخرها الفوز على التعاون، فسيكون تركيزه منصباً على تعزيز صدارته قبل التفرغ لمباراته الآسيوية ومباراة الديربي أمام النصر.
وسيفتقد الهلال بعض عناصره الأساسية بداعي الإصابة أمثال سالم الدوسري والصربي سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش، لكنه يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين للحفاظ على مستواه.
- النصر لمواصلة زخمه -من جهة أخرى، يسعى النصر إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً، عندما يستضيف الأخدود الجمعة على ملعب الأول بارك بالرياض، في مباراة ترجح خلالها كفّة النصر.
وينفرد النصر بالمركز الثاني برصيد 31 نقطة، في حين يقبع الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
ويسير النصر بخطى ثابتة في مختلف البطولات، فهو لم يخسر في آخر 19 مباراة ولم يفقد سوى نقطتين، ويتطلع إلى تحقيق انتصار جديد يعزز موقعه في الترتيب ويضيّق الخناق على الهلال المتصدر قبل الموقعة المنتظرة بينهما في المرحلة المقبلة.
ويغيب عن النصر مدافعه الإسباني إيمريك لابورت، لكنه في المقابل استعاد عبدالله الخيبري وأيمن يحيى وعبدالإله العمري بعد تعافيهم من الإصابة.
ويعوّل النصر على كتيبته من النجوم، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي تاليسكا ومواطنه تيليس وعبدالرحمن غريب.
في المقابل، نجح الأخدود في إيقاف مسلسل الهزائم المتتالية وحقق فوزاً مهماً على الحزم 2-1، ورغم صعوبة المهمة أمام النصر سيحاول خطف النقاط أو على الأقل الخروج بتعادل.
على مقلب آخر، يضع الأهلي وضيفه الشباب النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
ويحتلّ الأهلي المركز الثالث برصيد 26 نقطة، في حين يقبع الشباب في المركز الحادي عشر مع 15 نقطة.
وبعد تجاوزه خسارة الهلال والخروج من كأس الملك، بالفوز على الرياض، عاد الأهلي وسقط في فخ التعادل أمام ضمك، ليخسر نقطتين ثمينتين، ويحاول الليلة استعادة توازنه وتحقيق النقاط الثلاث للمحافظة على مركزه الحالي والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب.
ويعوّل الأهلي على لاعبين من طينة البرازيلي روجر إيبانيس، والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسييه والإسباني غابرييل فيغا والسنغالي إدوار مندي.
أما الشباب، فما زالت نتائجه دون الطموح، فهو يفوز في مباراة ويخسر أخرى في الجولات الماضية، كان آخرها أمام الرائد صاحب المركز ما قبل الأخير، لكنه سيسعى إلى استعادة توازنه معوّلاً على لاعبيه خصوصاً قائده الأرجنتيني إيفر بانيغا، البلجيكي يانيك كاراسكو، والمغربي رومان سايس.
أول اختبار لغايّاردو مع الاتحاد
وتُفتتح المرحلة اليوم الجمعة بنزال من العيار الثقيل عندما يستضيف الاتفاق نادي الاتحاد، في مباراة يتطلع من خلالها الفريقان إلى تصحيح مسارهما.
ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 22 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد 24 نقطة في المركز الخامس.
وتراجعت نتائج الاتفاق في آخر ست مباريات، فهو لم يحقق إلا فوزاً وحيداً، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين.
وتأثر بغياب مهاجمه الفرنسي موسى ديمبيليه في المباريات الماضية، لكنه قد يستعيده بعد تعافيه من الإصابة لينضم إلى بقية نجوم الفريق بقيادة الإنكليزي جوردان هندرسون والاسكتلندي جاك هيندري، والهولندي جورجينيو فاينالدوم والجامايكي ديماراي غراي.
أما الاتحاد، فساءت نتائجه في المباريات الأخيرة، ولم يحقق خلالها أي فوز، ليطيح مدربه البرتغالي نونو سانتو ويكلف الوطني حسن خليفة الذي استطاع قيادة الفريق للفوز على أبها، على أن تكون مواجهة الاتفاق أولى اختبارات مدربه الأرجنتيني الجديد مارسيلو غاياردو.
ويفتقد الاتحاد لخدمات نجمه الفرنسي نغولو كانتي بداعي الإصابة، لكنه سيعوّل على مواطنه كريم بنزيمة والبرازيليين رومارينيو وفابينيو ومارسيلو غروهي وإيغور كورنادو، والإيطالي لويز فيليبي.
ويبحث التعاون عن فوزه الأول بعد أربع مباريات، عندما يلتقي الرياض على ملعب نادي التعاون ببريدة الجمعة، ويأمل الطائي في استعادة توازنه عندما يستقبل الرائد. كما يلعب السبت الفتح مع الفيحاء، الوحدة مع الخليج، وأبها مع ضمك.
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