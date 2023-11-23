27 نوفمبر الحكم على شاب جلب مخدرات في طرد مكبرات صوت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 27 نوفمبر للحكم في طعن شاب بحريني على سجنه 5 سنوات بعد محاولة جلب مواد مخدرة من الخارج بالاتفاق مع مجهول عن طريق حشو المخدرات في مكبرات.
وتعود تفاصيل الواقعة الى استلام موظف في الجمارك طردا مجهولا قادما عبر المجال الجوي عبر مطار البحرين الدولي وهو عبارة عن مكبر صوت (سماعة) فتم إدخاله عبر جهاز الأشعة بعد الشك في محتويات الطرد والذي تبين بعد فتحه بأنه يحتوي على مجموعة من أقراص ملفوفة بداخل السماعة مخبأة بطريقة فنية، وعليه تم التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الذين استلموا الطرد وتبين احتواء تلك الأقراص على المادة المخدرة ليتم تسليم الطرد إلى صاحبه تحت أعين إدارة مكافحة المواد المخدرة ويتم التأكد من كونه صاحب الطرد ومن ثم القبض عليه.
وباستكمال التحريات الأمنية تكشفت المعلومات بأن المتهم يعمل ضمن مجموعة بترويج تلك المؤثرات العقلية، إذ يكون دور المتهم جلب تلك الطرود التي يعلم بما تحتوي ومن ثم يقوم بتسليمها لآخرين يقومون بترويجها كما تبين أن المتهم يقوم بذلك مقابل استلامه مبالغ مالية لجلب تلك الطرود وتوصيلها للآخرين الذين يروجونها، حيث أكدت نتيجة فحص المضبوطات أنها مؤثرات عقلية كما تبين من ادرار المتهم بأنه يتعاطى مادة الحشيش المخدرة.
وأدانته المحكمة بعد ان وجهت إليه النيابة العامة أنه جلب بقصد الاتجار وآخر مجهول مؤثرا عقليا في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنه حاز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
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