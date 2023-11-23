إصابة فتاتين وطفلة في تصادم سيارتين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أصيبت‭ ‬فتاتان‭ ‬وطفلة‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬إثر‭ ‬تعرضهم‭ ‬لحادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬سيارتين‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬فتاة‭ ‬بحرينية‭ ‬كانت‭ ‬تقود‭ ‬سيارتها‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬واصطدمت‭ ‬بسيارة‭ ‬اخرى‭ ‬تقودها‭ ‬فتاة‭ ‬وبرفقتها‭ ‬طفلة،‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬اصابتهما‭ ‬والطفلة‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬وتم‭ ‬نقلهن‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بواسطة‭ ‬الاسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج،‭ ‬فيما‭ ‬تضررت‭ ‬المركبتان‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬جاء‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬تغيير‭ ‬إحدى‭ ‬السائقتين‭ ‬مسارها‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ،‭ ‬وقد‭ ‬حضرت‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬والمرور‭ ‬وتم‭ ‬ازاحة‭ ‬المركبتين‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وفتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬اسباب‭ ‬الحادث‭.‬