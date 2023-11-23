إصابة فتاتين وطفلة في تصادم سيارتين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب وصور: عبدالأمير السلاطنة
أصيبت فتاتان وطفلة بإصابات متفرقة مساء أمس إثر تعرضهم لحادث مروري بين سيارتين على شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
وتشير التفاصيل الى أن فتاة بحرينية كانت تقود سيارتها في الخامسة من مساء أمس على شارع الشيخ خليفة بن سلمان واصطدمت بسيارة اخرى تقودها فتاة وبرفقتها طفلة، نتج عن الحادث اصابتهما والطفلة بإصابات متفرقة وتم نقلهن إلى المستشفى بواسطة الاسعاف الوطني لتلقي العلاج، فيما تضررت المركبتان بتلفيات كبيرة، جاء الحادث بسبب تغيير إحدى السائقتين مسارها بشكل مفاجئ، وقد حضرت فور وقوع الحادث شرطة النجدة والمرور وتم ازاحة المركبتين من الشارع، وفتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.
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