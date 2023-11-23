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((التربية)): لم يقع أي حادث لأي حافلة مدرسية بعراد

11/23/2023 7:09:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

توضيحاً‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بشأن‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬لحافلة‭ ‬مدرسية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬عراد‭ ‬الرئيسي،‭ ‬أوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬أي‭ ‬حادث‭ ‬لأي‭ ‬حافلة‭ ‬مدرسية‭ ‬أمس،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬عراد‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬اضطرار‭ ‬سائق‭ ‬إحدى‭ ‬الحافلات‭ ‬المدرسية‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬إبلاغه‭ ‬بوجود‭ ‬طالبة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬حالة‭ ‬تعب‭ ‬وإعياء‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الحافلة،‭ ‬حيث‭ ‬أحسن‭ ‬السائق‭ ‬التصرف‭ ‬بالتوقف‭ ‬واستدعاء‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬المدرسية‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطالبة‭ ‬لمتابعة‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭.‬

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