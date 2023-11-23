((التربية)): لم يقع أي حادث لأي حافلة مدرسية بعراد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
توضيحاً لما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع حادث لحافلة مدرسية على شارع عراد الرئيسي، أوضحت وزارة التربية والتعليم بأنه لم يقع أي حادث لأي حافلة مدرسية أمس، وأن ما حدث على شارع عراد الرئيسي هو اضطرار سائق إحدى الحافلات المدرسية إلى التوقف بعدما تم إبلاغه بوجود طالبة تعاني من حالة تعب وإعياء على متن الحافلة، حيث أحسن السائق التصرف بالتوقف واستدعاء الإسعاف الوطني، كما قامت الإدارة المدرسية بالتواصل مع ولي أمر الطالبة لمتابعة حالتها الصحية.
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