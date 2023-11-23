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سائقو شاحنات مساعدات في شمال مصر يأملون أن تنهي الهدنة أياما من الانتظار لدخول غزة

11/23/2023 7:09:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفح‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اصطفّت‭ ‬عشرات‭ ‬الشاحنات‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‭ ‬الصحراوي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مصر‭ ‬والمؤدي‭ ‬إلى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭ ‬مع‭ ‬غزّة،‭ ‬وجلس‭ ‬سائقوها‭ ‬بجانبها‭ ‬ينتظرون‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لنقل‭ ‬مساعدات‭ ‬تتزايد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭. ‬

بعد‭ ‬أيام‭ ‬طويلة‭ ‬أمضاها‭ ‬السائقون‭ ‬يتبادلون‭ ‬أحاديث‭ ‬فارغة‭ ‬أثناء‭ ‬احتسائهم‭ ‬القهوة‭ ‬ويتناولون‭ ‬وجبات‭ ‬الفول‭ ‬المدمّس،‭ ‬شعر‭ ‬الرجال‭ ‬وجميعهم‭ ‬مصريون،‭ ‬ببعض‭ ‬الارتياح‭ ‬عندما‭ ‬أُبلغوا‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬يُسمح‭ ‬أخيرًا‭ ‬بإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬والمساعدات‭ ‬الملحة‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬هدنة‭ ‬مدّتها‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬يتمّ‭ ‬خلالها‭ ‬أيضًا‭ ‬تبادل‭ ‬رهائن‭ ‬وأسرى‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يتّضح‭ ‬إطلاقًا‭ ‬موعد‭ ‬تحرّك‭ ‬الشاحنات‭. ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬السائقون‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬ينتظرون‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬عائلاتهم‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أسرّة‭ ‬ولا‭ ‬حمامات،‭ ‬أبدى‭ ‬بعضهم‭ ‬علامات‭ ‬انزعاج‭ ‬وتعب‭.‬

قال‭ ‬أحدهم‭ ‬ويُدعى‭ ‬علاء‭ ‬مصطفى‭ (‬48‭ ‬عامًا‭) ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتمشى‭ ‬مرتديًا‭ ‬صندلًا‭ ‬ويهرس‭ ‬الفول‭ ‬في‭ ‬وعاء‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬كنا‭ ‬نأتي‭ (‬للعمل‭) ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ونرحل،‭ ‬اليوم‭ ‬مضى‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬ومازلنا‭ ‬واقفين‭ ‬في‭ ‬مكاننا،‭ ‬لم‭ ‬نتحرّك‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬آخر‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬تريدونني‭ ‬أن‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬حياتي‭ ‬اليوميّة؟‮»‬‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬الشارع،‭ ‬هكذا‭ ‬نعيش‭ ‬الآن‭. ‬ننام‭ ‬ونستيقظ‭ ‬ونأكل‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استحمام‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ (‬52‭ ‬عامًا‭) ‬‮«‬أعيش‭ ‬حياتي‭ ‬في‭ ‬شاحنتي‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬أوصل‭ ‬الحمولة‭ ‬وأرجع‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬نزوح‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬جنوبه‭ ‬ووسط‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬وتدهور‭ ‬وضع‭ ‬مرافق‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬لم‭ ‬يدخل‭ ‬سوى‭ ‬نحو‭ ‬1400‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بالإمدادات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬مصر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭).‬

وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬الشهري‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تدخل‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬والبالغ‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شاحنة‭ ‬محمّلة‭ ‬بالسلع‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬طاهر‭ ‬النونو‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬شاحنة‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاع‭ ‬والمواد‭ ‬اللازمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وعلى‭ ‬الأقلّ‭ ‬ثماني‭ ‬شاحنات‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬والغاز‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للإغاثة‭ ‬والأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬السعودي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الربيعة‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬مدينة‭ ‬العريش‭ ‬المصرية‭ ‬ومعبر‭ ‬رفح‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬إيصالها‭ (‬المساعدات‭) ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ (‬في‭ ‬غزة‭) ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬والإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬والملاجئ‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬السائقون‭ ‬المصريّون‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أنهم‭ ‬فخورون‭ ‬بأنهم‭ ‬يساعدون‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لكنّهم‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬عمّا‭ ‬قد‭ ‬يرونه‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭ ‬حين‭ ‬يُدخلون‭ ‬المساعدات‭. ‬

وقال‭ ‬يوسف‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ (‬43‭ ‬عامًا‭) ‬‮«‬الأكيد‭ ‬أننا‭ ‬سندخل‭ ‬ونجد‭ ‬دمارًا‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬نراه‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬هناك‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

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