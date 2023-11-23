الفنانة التونسية هند صبري تترك برنامج الأغذية العالمي بسبب ((تجويع)) غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشرت‭ ‬صبري‭ ‬بيانا‭ ‬أكدت‭ ‬فيه‭ ‬محاولاتها‭ ‬‮«‬الدعوة‭ ‬والضغط‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الإنساني‭ ‬والفوري‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬البرنامج‭ ‬لمنع‭ ‬استخدام‭ ‬التجويع‭ ‬كسلاح‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬التجويع‭ ‬والحصار‭ ‬كأسلحة‭ ‬حرب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأيام‭ ‬الستة‭ ‬والأربعين‭ ‬الماضية‭ ‬ضد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬وجّه‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬صبري‭ ‬ووصفها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬ألهمتنا‭ ‬حقا‭ ‬باستجابتها‭ ‬السريعة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭... ‬ومكنت‭ ‬مساهماتها‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمسّ‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬الفترات‭ ‬الحرجة‮»‬‭. ‬

ويعيش‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬تحت‭ ‬حصار‭ ‬مطبق‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والذي‭ ‬اندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬إثره‭. ‬وكانت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬شنّت‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تمّ‭ ‬خلاله‭ ‬خطف‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬رهائن،‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب،‭ ‬ونقلهم‭ ‬الى‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وتوعدت‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬حماس‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬عليها،‭ ‬وهي‭ ‬تشنّ‭ ‬قصفاً‭ ‬جوياً‭ ‬ومدفعياً‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬وبدأت‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬داخله،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بسقوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل،‭ ‬وفق‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬أكدت‭ ‬الفنانة‭ ‬التونسية‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬‮«‬الإنساني‭ ‬والمجتمعي‮»‬،‭ ‬لكنها‭ ‬أوضحت‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬به‭ ‬‮«‬بصيغ‭ ‬أخرى‭ ‬ومختلفة‮»‬‭. ‬

وقدمت‭ ‬صبري‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬السينمائية‭ ‬والدرامية‭ ‬وبرز‭ ‬ظهورها‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬المصرية‭ ‬عندما‭ ‬اختارتها‭ ‬المخرجة‭ ‬المصرية‭ ‬إيناس‭ ‬الدغيدي‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬لتكون‭ ‬بطلة‭ ‬فيلمها‭ ‬‮«‬مذكرات‭ ‬مراهقة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬التونسي‭ ‬ – ‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬صمت‭ ‬القصور‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬عُرض‭ ‬فيلمها‭ ‬‮«‬بنات‭ ‬ألفة‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬التونسية‭ ‬كوثر‭ ‬بن‭ ‬هنية‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬ونافس‭ ‬على‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬للمهرجان‭.‬