الجيش الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬خالد‭ ‬أبو‭ ‬سمرة‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭. ‬

وأوضح‭ ‬أبو‭ ‬سمرة‭: ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬اعتقل‭ ‬مدير‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أطباء‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬اعتقل‭ ‬طبيبًا‭ ‬آخر‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬الممرضين‭. ‬

وأدانت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬اعتقال‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬وزملائه‭ ‬واصفة‭ ‬الاعتقال‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬وانتهاك‭ ‬فاضح‭ ‬للمواثيق‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬ودعت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحهم‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬قد‭ ‬أبلغ‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬أمرا‮»‬‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬أمرا‭ ‬سابقا‭ ‬مماثلا‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬اعتقال‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬الشاباك‭ (‬الأمن‭ ‬الداخلي‭)‬،‭ ‬زاعما‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬شهادات‭ ‬عديدة‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬كمقر‭ ‬لقيادة‭ ‬لحماس‭. ‬

واستنكرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬الكيلة‭ ‬‮«‬اعتقال‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مدير‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء،‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬توقيفهم‭ ‬عند‭ ‬حاجز‭ ‬احتلالي‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‮»‬‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬وعدوانه‭ ‬على‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬والإنسانية‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬قصفت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬واقتحمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات،‭ ‬وقتلت‭ ‬وأصابت‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬والكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬والإسعافية‭ ‬والمرضى‭ ‬النازحين‮»‬‭. ‬

ولطالما‭ ‬نفت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬اتهامات‭ ‬إسرائيل‭ ‬لها‭ ‬باستخدامها‭ ‬المستشفى‭ ‬كمركز‭ ‬قيادي‭. ‬

وفي‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬خرج‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬شخصا‭ ‬والأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭. ‬

وكان‭ ‬الطبيب‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬مكان‭ ‬اعتقاله‭ ‬بعد‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حينها‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬‮«‬أمرا‮»‬‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى،‭ ‬فيما‭ ‬زعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬أمر‭ ‬الإخلاء‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬استجابة‮»‬‭ ‬لطلب‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭. ‬

وأعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإجلاء‭ ‬190‭ ‬جريحًا‭ ‬ومريضًا‭ ‬ومرافقيهم‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

واستغرقت‭ ‬عملية‭ ‬الإخلاء‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬التأخير‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬التفتيش‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬جنوبها،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬اعتقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسعفين،‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬اثنين‭ ‬منهم‭ ‬لاحقًا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بقي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬180‭ ‬مصابا‭ ‬ومريضا‭ ‬وبعض‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬بإخلائهم‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لديهم‭ ‬كهرباء‭ ‬أو‭ ‬طعام‭ ‬أو‭ ‬مياه‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الجيش‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬والقذائف‭ ‬باتجاه‭ ‬المباني‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬ويطلب‭ ‬عبر‭ ‬مكبرات‭ ‬الصوت‭ ‬أو‭ ‬رسائل‭ ‬على‭ ‬الجوالات‭ ‬خروج‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المستشفى،‭ ‬ويهدد‭ ‬بقصف‭ ‬المباني،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اخلاء‭ ‬400‭ ‬نازح‭ ‬وبعض‭ ‬المرضى‭ ‬الليلة‭ (‬قبل‭) ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬‭. ‬