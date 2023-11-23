طيران الخليج تكرم موظفيها بمناسبة حصولها على جائزة Five Star Major Airline من (APEX)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)FiveStarMajorAirlineAPEX

وقال‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬تجسيد‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬وتحديد‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬للجودة،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬حاثاً‭ ‬كلاً‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬‮

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وقد‭ ‬نالت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬ APEX ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المسافرين‭ ‬وكانت‭ ‬ضمن‭ ‬35‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮

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