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طيران الخليج تكرم موظفيها بمناسبة حصولها على جائزة Five Star Major Airline من (APEX)

11/23/2023 7:09:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬لموظفيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬الشركة‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬ Five ‭ ‬ Star ‭ ‬ Major ‭ ‬ Airline ‮»‬‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬رابطة‭ ‬تجربة‭ ‬ركاب‭ ‬الطيران‭ (‬ APEX ‭) ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬وتفانيهم‭.‬‮

وقال‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬إن‭ ‬حصول‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬تجسيد‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬وتحديد‭ ‬معايير‭ ‬عالية‭ ‬للجودة،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬حاثاً‭ ‬كلاً‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭.‬‮

وقد‭ ‬نالت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬ APEX ‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المسافرين‭ ‬وكانت‭ ‬ضمن‭ ‬35‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮

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