طيران الخليج تكرم موظفيها بمناسبة حصولها على جائزة Five Star Major Airline من (APEX)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، حفل تكريم لموظفيها بمناسبة فوز الشركة بجائزة «
Five
Star
Major
Airline » من منظمة رابطة تجربة ركاب الطيران (
APEX ) وذلك تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم.
وقال القبطان وليد العلوي الرئيس التنفيذي لطيران الخليج إن حصول الشركة على الجائزة تجسيد لالتزامها بتقديم خدمات مميزة وتحديد معايير عالية للجودة، وأعرب عن بالغ تقديره لكل فرد من فريق طيران الخليج، حاثاً كلاً منهم على مواصلة العمل لتحقيق التميز في قطاع الطيران.
وقد نالت طيران الخليج الجائزة من APEX بناء على تقييم المسافرين وكانت ضمن 35 شركة طيران حصلت على هذه الجائزة من بين 600 شركة طيران في العالم.
MENAFN23112023000055011008ID1107479679
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.