وزير المالية يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر والحرص على تطويرها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أهلًا‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬بلدكم‭ ‬الثاني‭ ‬مصر‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفاتها،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يُعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتكنولوجية؛‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التنموية‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والمستندة‭ ‬إلى‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لافتاً‭ ‬معاليه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أرحب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬للتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والعلمي‭ ‬والتكنولوجي،‭ ‬منوهاً‭ ‬معاليه‭ ‬بدور‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والعلمية‭ ‬والتكنولوجية‭ ‬والسياحية‭ ‬والعمرانية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬المالية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬لقيه‭ ‬ووفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حفاوة‭ ‬استقبال‭ ‬وكرم‭ ‬ضيافة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬الشقيقة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬