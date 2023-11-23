وزير المالية يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر والحرص على تطويرها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين والوفد المرافق له، لدى وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي، الذين جاءوا لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي؛ بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، أمس الخميس، على نحو يتسق مع الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وأعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ترحيبه بوزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، والوفد المرافق له، قائلًا: «أهلًا بكم في بلدكم الثاني مصر»، وأكد تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على المستويات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية؛ بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين.
من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والمستندة إلى أسس متينة من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتاً معاليه إلى حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية الاجتماع الأول للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، منوهاً معاليه بدور اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية في المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياحية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على الجميع.
وقد أعرب عن شكره لوزير المالية بجمهورية مصر العربية الشقيقة على ما لقيه ووفد مملكة البحرين من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، متمنياً لجمهورية مصر الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.
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