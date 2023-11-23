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مجلس إدارة ((مصارف البحرين)) يعقد اجتماعه الدوري الرابع لعام 2023

11/23/2023 7:09:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬اجتماعه‭ ‬الدوري‭ ‬الرابع‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬برئاسة‭ ‬عدنان‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬ناقش‭ ‬خلاله‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬جوانب‭ ‬من‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬والتنفيذ‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العدالة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬بشأن‭ ‬القوانين‭ ‬الجديدة‭ ‬ولوائحها‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومواكبتها‭ ‬للمستجدات‭ ‬التشريعية‭ ‬المستمرة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬تطبيقها‭ ‬الفعال‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الأفضل،‭ ‬والتطوير‭ ‬العدلي‭ ‬الداعم‭ ‬لنمو‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬روافد‭ ‬الجذب‭ ‬الاستثماري‭ ‬وما‭ ‬يؤديه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

واستمع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬الجمعية،‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬حول‭ ‬مستجدات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنتين‭ ‬والمواضيع‭ ‬والمشاريع‭ ‬المنجزة‭ ‬والمبادرات‭ ‬الجديدة‭ ‬القادمة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجمعية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭ ‬لدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والمتعاملين‭ ‬معها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

‭ ‬عدنان‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أهدافها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وألية‭ ‬عملها‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬تطورات‭ ‬الصناعة‭ ‬المالية‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬2022-2026،‭ ‬مثمنا‭ ‬دور‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجان‭ ‬الجمعية‭ ‬وكوادرها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭.‬

وقال‭ ‬عدنان‭ ‬إن‭ ‬تطوير‭ ‬مهام‭ ‬وعمل‭ ‬الجمعية‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬للشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬وتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للبلاد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وتساعدهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬حرص‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬للدولة،‭ ‬وتبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية،‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬إن‭ ‬دور‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السمعة‭ ‬القوية‭ ‬للمصارف‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتكريسها‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬للشركات‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬خاصة‭ ‬وأنها‭ ‬تلتزم‭ ‬بمعايير‭ ‬مهنية‭ ‬عالية‭ ‬والامتثال‭ ‬للتشريعات‭ ‬واللوائح‭ ‬المصرفية‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الثقة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬ويعزز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬ويجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬ويحفز‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭.‬

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