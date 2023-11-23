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الملك يصادق ويصدر قانونا بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل

11/23/2023 7:09:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬22‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬الفقرة‭ (‬هـ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التَّعَطُّل،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬الفقرة‭ (‬ه‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التَّعَطُّل،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬ه‭- ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬التقرير‭ ‬المُدقق‭ ‬بشأن‭ ‬الحساب‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬التقرير‭ ‬المُدقّق‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‮

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬ ‭ ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬ ‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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