البحرين والإمارات توأمة في النشاطات والمبادرات الحقوقية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بالشراكة‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬قواعدها‭ ‬المتينة‭ ‬الأجداد‭ ‬والآباء،‭ ‬وواصلت‭ ‬تقدمها‭ ‬وازدهارها‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬التلاحم‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬وتطابق‭ ‬المواقف‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬وآفاق‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطوير‭ ‬الآليات‭ ‬الوطنية‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬‮

‬‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬والمقترحات‭ ‬المتقدمة‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬توأمة‭ ‬بعض‭ ‬النشاطات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحقوقية‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬العمل‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬بجنيف‭ ‬ونيويورك،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وابراز‭ ‬انجازات‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وسجلهما‭ ‬المتقدم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬الهامة‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ (‬2022-2026‭).‬‮

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وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ودولة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬تحقيقًا‭ ‬لتطلعاتهما‭ ‬وأهدافهما‭ ‬المشتركة‭.‬