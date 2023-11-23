محافظة المحرق تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري
التاريخ
11/23/2023 7:09:21 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بمحافظة المحرق بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية فعالية توعوية تزامنا مع اليوم العالمي لمرض السكري.
وأشار العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق إلى أن المحافظة تحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية بهدف نشر ثقافة الوعي الصحي في بيئة العمل، وتعزيز الصحة الوقائية العامة، مضيفاً أن الفعالية تضمنت عدداً من المحاضرات التوعوية حول سبل الوقاية من مرض السكري، وأهمية تغيير نمط الحياة واتباع العادات الصحية السليمة، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية لكل موظفي المحافظة.
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