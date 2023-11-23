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محافظة المحرق تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري

11/23/2023 7:09:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬نظمت‭ ‬إدارة‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬فعالية‭ ‬توعوية‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭.
‬وأشار‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التوعوية‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬الوقائية‭ ‬العامة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تضمنت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وأهمية‭ ‬تغيير‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬واتباع‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭ ‬السليمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬طبية‭ ‬لكل‭ ‬موظفي‭ ‬المحافظة‭.‬

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