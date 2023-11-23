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وزير الخارجية يـتـرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية

11/23/2023 7:09:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
‬ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرابع‭ ‬لمجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المرئي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهودهم‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بعملية‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬ثمنت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬منيرة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬أكاديمية‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬لبرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ولكل‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مساندتهم‭ ‬لتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬الأكاديمية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التدريب‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬مستعرضة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬التدريب‭ ‬والبرامج‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬ستطرح‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الكادر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬بعثات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬اعتماد‭ ‬محضر‭ ‬ومخرجات‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬وخطة‭ ‬التدريب‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

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