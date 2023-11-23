وزير الخارجية يـتـرأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الأكاديمية لعام 2023، والذي عقد أمس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع، رحب وزير الخارجية بأعضاء مجلس الأمناء، مشيدًا بجهودهم وحرصهم الدائم على دعم برامج أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بما يسهم في الارتقاء بعملية تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية إلى مستويات متميزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
من جانبها، ثمنت د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، مدير عام أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، كل الجهود الداعمة لبرامج الأكاديمية، معربة عن شكرها وتقديرها لوزير الخارجية ولكل الأعضاء في المجلس على مساندتهم لتطوير البرامج المقدمة من قبل الأكاديمية، مؤكدة حرص الأكاديمية على مواصلة العمل والارتقاء بمستوى التدريب بما يحقق التطلعات والأهداف المرجوة، مستعرضة آخر مستجدات التدريب والبرامج الحالية والمستقبلية التي ستطرح في الفترة القادمة لتطوير وتعزيز قدرات الكادر الدبلوماسي والإداري في وزارة الخارجية سواء داخل مملكة البحرين أو في بعثات المملكة في الخارج.
كما جرى خلال الاجتماع، اعتماد محضر ومخرجات الاجتماع السابق وخطة التدريب لعام 2024.
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