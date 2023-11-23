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بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية وشركة بابكومحافظ الجنوبية يفتتح فعالية اليوم العالمي للسكري

11/23/2023 7:09:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬فعالية‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للسكري،‭ ‬بمعية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬في‭ ‬عوالي‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬حميد‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي،‭ ‬والعقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬ان‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬ولضمان‭ ‬وقاية‭ ‬صحة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ذلك‭ ‬أطر‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ويرفد‭ ‬أهداف‭ ‬المحافظة‭ ‬ورسائلها‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويظهر‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬المحافظة‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بالمجتمع‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ان‭ ‬المحافظة‭ ‬جديرة‭ ‬بمتابعة‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬البارزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظة،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمعي‭ ‬ضمن‭ ‬أهدافها‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومساعيها‭ ‬المستمرة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الرفاع‭ ‬كمدينة‭ ‬صحية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬للتوعية‭ ‬حول‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التوعية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬وتقديم‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬للمصابين‭ ‬تفادياً‭ ‬للمضاعفات‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬حميد‭ ‬رئيس‭ ‬مستشفى‭ ‬العوالي‭ ‬في‭ ‬كلمه‭ ‬له‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نركز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬نزيد‭ ‬من‭ ‬وعي‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬باتباع‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالوزن‭ ‬الصحي‭ ‬وممارسه‭ ‬الرياضة‭ ‬والتغذية‭ ‬السليمة‭ ‬لتجنب‭ ‬السكري‭ ‬والأمراض‭ ‬المزمنة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬الفاو‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬كلمة‭ ‬أوضح‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والمجتمعي‭.‬

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