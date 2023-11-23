بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية وشركة بابكومحافظ الجنوبية يفتتح فعالية اليوم العالمي للسكري

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- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية فعالية اليوم العالمي للسكري، بمعية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، حيث أقيمت هذه الفعالية بالتعاون مع جمعية السكري البحرينية وشركة بابكو، في حديقة الأميرة سبيكة في عوالي بحضور اللواء متقاعد الدكتور طارق حميد رئيس الخدمات الطبية في مستشفى عوالي، والعقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة أكد سمو المحافظ ان إقامة هذه الفعالية يأتي بهدف تعزيز الوعي ولضمان وقاية صحة الفرد والمجتمع ككل، بما يخدم ذلك أطر الشراكة المجتمعية، ويرفد أهداف المحافظة ورسائلها لخدمة المجتمع، ويظهر تعاونها مع مختلف المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة، منوهاً سموه أن الفعالية تنسجم مع مساعي المحافظة لرفع مستوى الصحة العامة بالمجتمع لا سيما من خلال زيادة التوعية والتثقيف، وخصوصاً ان المحافظة جديرة بمتابعة أبرز المستجدات البارزة على مستوى المحافظة، والوقوف على احتياجات الأهالي في الجانب الصحي والمجتمعي ضمن أهدافها للتنمية المستدامة ومساعيها المستمرة لاعتماد الرفاع كمدينة صحية.
من جانبه، أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية أن افتتاح الفعالية السنوية للتوعية حول داء السكري مع شركة بابكو وبالشراكة مع المحافظة الجنوبية وذلك بهدف رفع مستوى التوعية بين جميع أفراد المجتمع والحرص على الوقاية وتقديم العلاج المناسب للمصابين تفادياً للمضاعفات.
من جهته قال الدكتور طارق حميد رئيس مستشفى العوالي في كلمه له «نحن نركز في هذه المناسبة أن نزيد من وعي أفراد المجتمع باتباع أسلوب الحياة الصحية والاهتمام بالوزن الصحي وممارسه الرياضة والتغذية السليمة لتجنب السكري والأمراض المزمنة».
كما ألقى محمد حسن الفاو مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع كلمة أوضح من خلالها الدور الرائد للمحافظة الجنوبية في تبني المبادرات الصحية التي تنسجم مع جهود المحافظة في تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الصحي والمجتمعي.
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