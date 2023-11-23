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مرحلة جديدة من التعاون المصري البحريني.. لتعميق الشراكة التنموية

11/23/2023 7:09:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬بالحي‭ ‬الحكومي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬انعقاد‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬البحرينية‭ ‬للتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والعلمي‭ ‬والتكنولوجي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني؛‭ ‬استهدافًا‭ ‬لإطلاق‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ترسخ‭ ‬لآفاق‭ ‬أرحب‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬التنموية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين؛‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬مدبولي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

واعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬البحرينية‭ ‬لائحة‭ ‬نظام‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماعها‭ ‬ترحيبها‭ ‬بتوافق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬العامة‭ ‬بالبلدين‭ ‬على‭ ‬15‭ ‬مبادرة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬و13‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬يجري‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬لها؛‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لتوقيعها‭.

كما‭ ‬اتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تذليل‭ ‬كل‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬النفاذ‭ ‬للأسواق‭ ‬بالبلدين،‭ ‬وتشجيع‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجتمعات‭ ‬الأعمال،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬حركة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتجارة‭ ‬البينية،‭ ‬وتبادل‭ ‬زيارات‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية‭ ‬ومنتديات‭ ‬المعلومات،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬مصري‭ ‬بالبحرين،‭ ‬واستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬الاعتراف‭ ‬المتبادل‭ ‬لبرنامج‭ ‬المشغل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المعتمد‭ ‬بين‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومصلحة‭ ‬الجمارك‭ ‬المصرية‭.‬

وتضمنت‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشتركة‭ ‬التفاهم‭ ‬حول‭ ‬مجالات‭ ‬حماية‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتكارية،‭ ‬والشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتكامل‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعربي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬وتعميق‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والسفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ونور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وعبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وسمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

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