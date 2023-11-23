اعتقال مستشار أوباما المسيء للإسلام والعرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قُبض‭ ‬على‭ ‬ستيوارت‭ ‬سيلدوويتز‭ (‬64‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬بتهم‭ ‬المضايقة‭ ‬المشددة،‭ ‬وجرائم‭ ‬الكراهية،‭ ‬والمطاردة‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬الخوف،‭ ‬والمطاردة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬الشرطة‭ ‬فقد‭ ‬‮«‬صرح‭ ‬ضحية‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬للشرطة‭ ‬بأن‭ ‬شخصا‭ ‬اقترب‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عمله‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬وأدلى‭ ‬بتصريحات‭ ‬معادية‭ ‬للإسلام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تواريخ‭ ‬مختلفة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬شعور‭ ‬الضحية‭ ‬بالخوف‭ ‬والانزعاج‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كشف‭ ‬الشاب‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬أنه‭ ‬بات‭ ‬يخاف‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬منذ‭ ‬تعرض‭ ‬سيلدوويتز‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬دايلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المضايقات‭ ‬بدأت‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬عندما‭ ‬قرر‭ ‬سيلدوويتز‭ ‬استهدافي‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي،‭ ‬حيث‭ ‬سألني‭: ‬من‭ ‬أين‭ ‬أنت؟‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬الإساءة‭ ‬لي‭ ‬وتوبيخي‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬واتهمني‭ ‬بالإرهاب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬علّقت‭ ‬حاكمة‭ ‬نيويورك‭ ‬كاثي‭ ‬هوشل‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬مثير‭ ‬للاشمئزاز‭ ‬وغير‭ ‬مقبول،‭ ‬ولا‭ ‬مكان‭ ‬لهذا‭ ‬الخطاب‭ ‬الحقير‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬ونحن‭ ‬ندينه‭ ‬بشدة‮»‬‭.‬