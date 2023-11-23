اعتقال مستشار أوباما المسيء للإسلام والعرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على ستيوارت سيلدوويتز، الذي عمل مستشارا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة يضايق شابا مصريا ويصفه بـ«الإرهابي»، ويسب الرسول والقرآن الكريم، قائلا إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة «ليس كافيا».
وأوضحت الشرطة في بيان: «قُبض على ستيوارت سيلدوويتز (64 عاما)، بتهم المضايقة المشددة، وجرائم الكراهية، والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في مكان العمل».
وبحسب بيان الشرطة فقد «صرح ضحية يبلغ من العمر 24 عاما للشرطة بأن شخصا اقترب منه في مكان عمله مرات عدة وأدلى بتصريحات معادية للإسلام أكثر من مرة في تواريخ مختلفة، ما تسبب في شعور الضحية بالخوف والانزعاج».
من جانبه، كشف الشاب المصري محمد حسين أنه بات يخاف الذهاب إلى العمل منذ تعرض سيلدوويتز له قبل نحو أسبوعين. وقال محمد حسين لصحيفة «ذا دايلي ميل» البريطانية إن «المضايقات بدأت قبل أسبوعين، عندما قرر سيلدوويتز استهدافي بشكل عشوائي، حيث سألني: من أين أنت؟ ثم بدأ الإساءة لي وتوبيخي بشأن الحرب في غزة واتهمني بالإرهاب».
من جانبها، علّقت حاكمة نيويورك كاثي هوشل: «هذا مثير للاشمئزاز وغير مقبول، ولا مكان لهذا الخطاب الحقير في نيويورك، ونحن ندينه بشدة».
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