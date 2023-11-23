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تضرر علامات تجارية غربية في حملات المقاطعة بدول عربية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

11/23/2023 7:09:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬ليس‭ ‬ببعيد‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أخذ‭ ‬عامل‭ ‬ينظف‭ ‬الطاولات‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬لسلسلة‭ ‬مطاعم‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الرواد‭. ‬وبدت‭ ‬فروع‭ ‬سلاسل‭ ‬غربية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬بلا‭ ‬زبائن‭.‬

وواجهت‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المطاعم‭ ‬حملة‭ ‬مقاطعة‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتشعر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الغربية‭ ‬بوطأة‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والأردن،‭ ‬وهناك‭ ‬دلائل‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الكويت‭ ‬والمغرب‭. ‬

ويُنظر‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬الحملة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬اتخذت‭ ‬مواقف‭ ‬محابية‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وتردد‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬مرتبط‭ ‬بعلاقات‭ ‬مالية‭ ‬معها‭ ‬أو‭ ‬لها‭ ‬استثمارات‭ ‬هناك‭. ‬

ومع‭ ‬بدء‭ ‬انتشار‭ ‬الحملة،‭ ‬اتسع‭ ‬نطاق‭ ‬دعوات‭ ‬المقاطعة‭ ‬المتداولة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتشمل‭ ‬عشرات‭ ‬الشركات‭ ‬والمنتجات،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬المتسوقين‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬البدائل‭ ‬المحلية‭. ‬

وفي‭ ‬مصر‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬المقاطعة‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬المثلى‭ ‬لتوصيل‭ ‬أصواتهم‭. ‬

وقالت‭ ‬ريهام‭ ‬حامد‭ (‬31‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬وتقاطع‭ ‬سلاسل‭ ‬مطاعم‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬وبعض‭ ‬المنظفات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬حاسة‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أنا‭ ‬عارفة‭ ‬إنه‭ ‬مش‭ ‬هيأثر‭ ‬التأثير‭ ‬الفظيع،‭ ‬مش‭ ‬هيعمل‭ ‬إفكت‭ (‬تأثير‭) ‬جامد‭ ‬على‭ ‬الحرب‭... ‬دي‭ ‬أقل‭ ‬حاجة‭ ‬احنا‭ ‬ممكن‭ ‬نقدمها‭ ‬كشعوب‭ ‬والواحد‭ ‬ما‭ ‬يحسش‭ ‬إن‭ ‬إيده‭ ‬ملوثة‭ ‬بالدم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬الأردن،‭ ‬يدخل‭ ‬السكان‭ ‬المؤيدون‭ ‬للمقاطعة‭ ‬أحيانا‭ ‬إلى‭ ‬فروع‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬وستاربكس‭ ‬لتشجيع‭ ‬العملاء‭ ‬القلائل‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬وانتشرت‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬لما‭ ‬يبدو‭ ‬أنهم‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬يغسلون‭ ‬ملابس‭ ‬بمنظفات‭ ‬لعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬معروفة،‭ ‬لحث‭ ‬المشاهدين‭ ‬على‭ ‬مقاطعتها‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الزرو،‭ ‬موظف‭ ‬حساب‭ ‬مشتريات‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬فرع‭ ‬لسلسلة‭ ‬متاجر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان،‭ ‬حيث‭ ‬عمد‭ ‬العملاء‭ ‬لاختيار‭ ‬بدائل‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يشتري‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬الكويت‭ ‬رصدت‭ ‬جولة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلو‭ ‬سبعة‭ ‬فروع‭ ‬لستاربكس‭ ‬وماكدونالدز‭ ‬وكنتاكي‭ ‬فرايد‭ ‬تشيكن‭ ‬تماما‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭. ‬وقال‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬ستاربكس‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬أمريكية‭ ‬أخرى‭ ‬تأثرت‭ ‬أيضا‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬المغربية‭ ‬الرباط،‭ ‬قال‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬ستاربكس‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬العملاء‭ ‬انخفض‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬عن‭ ‬موقفها‭ ‬من‭ ‬الصراع‭ ‬‮«‬أفزعتها‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬أبوابها‭ ‬مفتوحة‭ ‬للجميع‭. ‬وأكدت‭ ‬الجهة‭ ‬صاحبة‭ ‬الامتياز‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬ملكيته‭ ‬مصرية‭ ‬وتعهدت‭ ‬بتقديم‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬مصري‭ (‬650‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬لغزة‭. ‬

وأشارت‭ ‬ستاربكس‭ ‬عندما‭ ‬طُلب‭ ‬منها‭ ‬التعليق‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬عن‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬بيان‭ ‬مُحدّث‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬وورد‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أنها‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬سياسية‭ ‬ونفت‭ ‬شائعات‭ ‬بأنها‭ ‬قدمت‭ ‬الدعم‭ ‬للحكومة‭ ‬أو‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬وقالت‭ ‬ستاربكس‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬مزيد‭ ‬لديها‭ ‬لتشاركه‭ ‬بخصوص‭ ‬أعمالها‭. ‬

وتعكس‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬أيضا‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬إزاء‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الأكثر‭ ‬تدميرا‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬السابقة،‭ ‬إذ‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬واستشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬لحملات‭ ‬المقاطعة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬سكانا،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التأثير،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حركة‭ ‬مقاطعة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وسحب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬منها‭ ‬وفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬عليها‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المنشأ‭. ‬

وقال‭ ‬حسام‭ ‬محمود،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬نشطاء‭ ‬حركة‭ ‬المقاطعة‭ ‬وسحب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وفرض‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬‮«‬حجم‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬رد‭ ‬الفعل،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الدولي،‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وركز‭ ‬نشطاء‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬ستاربكس‭ ‬بسبب‭ ‬مقاضاتها‭ ‬نقابة‭ ‬عمالها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نشرها‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وكذلك‭ ‬شركة‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬وكيلها‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬يقدم‭ ‬وجبات‭ ‬بالمجان‭ ‬لأفراد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وقال‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬مبيعات‭ ‬الامتياز‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬شهري‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬ونوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬انخفضت‭ ‬70‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الأشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

وأضاف‭ ‬الموظف‭ ‬‮«‬الدنيا‭ ‬واقعة‭ ‬خالص،‭ ‬غالبا‭ ‬يعني‭ ‬كدة‭ ‬بالعافية‭ ‬ممكن‭ ‬نكون‭ ‬مش‭ ‬عارفين‭ ‬حتى‭ ‬نغطي‭ ‬مصاريفنا‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سامح‭ ‬السادات،‭ ‬وهو‭ ‬سياسي‭ ‬مصري‭ ‬وشريك‭ ‬مؤسس‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تي‭.‬بي‭.‬إس‭ ‬هولدينج،‭ ‬أحد‭ ‬موردي‭ ‬ستاربكس‭ ‬وماكدونالدز،‭ ‬إنه‭ ‬لاحظ‭ ‬انخفاضا‭ ‬أو‭ ‬تباطؤا‭ ‬بنحو‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬العميلتين‭. ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المستهدفة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أعمالها‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العروض‭ ‬الخاصة،‭ ‬استمرت‭ ‬حملات‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬الانتشار،‭ ‬وامتدت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬خارج‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وفي‭ ‬ماليزيا‭ ‬قال‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬ماكدونالدز‭ ‬في‭ ‬بوتراجايا‭ ‬العاصمة‭ ‬الإدارية‭ ‬للبلاد‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬عملاء‭ ‬الفرع‭ ‬انخفض‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭.‬

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