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هدنة غزة تبدأ صباح اليوم.. وحماس تسلم الدفعة الأولى من المحتجزين لديها عصرا

11/23/2023 7:09:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تبدأ‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬غزّة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تليها‭ ‬عملية‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬ستبدأ‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ (‬05:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬وسيتم‭ ‬تسليم‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مساء‭ (‬14:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬سيكون‭ ‬13‭ ‬هم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭. ‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬ستكون‭ ‬فيها‭ ‬السماء‭ ‬صافية،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسمح‭ ‬بإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬اليوم،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحدّد‭ ‬عددهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أسماء‭. ‬

وفجر‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أُعلن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬تطلق‭ ‬الحركة‭ ‬بموجبه‭ ‬50‭ ‬ممن‭ ‬أسرتهم‭ ‬خلال‭ ‬هجومها‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وتفرج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسري‭ ‬هدنة‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭ ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سيضم‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬المفرج‭ ‬عنهم‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬ليصل‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬الأربعة‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬بقية‭ ‬الرهائن‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تمديد‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تسليم‭ ‬القوائم‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمدنيين‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وبالحديث‭ ‬عن‭ ‬الهدنة،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬القطري‭: ‬‮«‬سيتم‭ ‬وقف‭ ‬كامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬أو‭ ‬الأرض،‭ ‬ونتأمل‭ ‬ألّا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬خروقات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬تحدث‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬عن‭ ‬خوض‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬ماراثونية‭ ‬وصعبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نعيم‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬اشترطنا‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الأسيرات‭ ‬الفلسطينيات‭ ‬والأطفال‭ ‬من‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬بحسب‭ ‬الأقدمية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بدء‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭.‬

نقلت‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إبان‭ ‬الهجوم‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬شخصًا،‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب‭ ‬وأطفال،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وتوسطت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭. ‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاستعلامات‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ضياء‭ ‬رشوان‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬طرفي‭ ‬الهدنة‭ ‬بالالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مخطط‭ ‬له‭ ‬وتم‭ ‬التوافق‭ ‬حوله‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬حماس‭ ‬استشهد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬كذلك‭ ‬أسفر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وفقاً‭ ‬للسلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تأمل‭ ‬إخراج‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الرهائن،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬كاميرون،‭ ‬قال‭ ‬نتنياهو‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬إخراج‭ ‬الرهائن‭ ‬لدينا،‭ ‬فالأمر‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬التحديات‭. ‬نأمل‭ ‬إخراج‭ ‬هذه‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نلتزم‭ ‬بإخراج‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬نتنياهو‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬أهدافنا‭ ‬الحربية،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬وبين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نقض‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬مستقبلنا‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬كاميرون‭ ‬سيجتمع‭ ‬مع‭ ‬الزعماء‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬لبحث‭ ‬الأزمة‭ ‬وسبل‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬كاميرون‭ ‬‮«‬سيناقش‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إخراج‭ ‬كل‭ ‬الرهائن‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬وإدخال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساعدات،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬يوفر‭ ‬الأمن‭ ‬والعدالة‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬دخول‭ ‬الهدنة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬صعد‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬اعتداءاته‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

واستشهد‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منازل‭ ‬مأهولة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭. ‬

‭ ‬وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬بأن‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬وتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المفقودين،‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬خمسة‭ ‬نازل‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬منزلا‭ ‬مأهولا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مماثل‭ ‬استهدف‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتقل‭ ‬مدير‭ ‬مجمع‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬سلمية‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭. ‬

‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنذر‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬نهار‭ ‬أمس‭ ‬فيما‭ ‬تواصلت‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‭ ‬والقصف‭ ‬المدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭. ‬

‭ ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬14532‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬فلسطيني‭. ‬

‭ ‬وذكر‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬إسماعيل‭ ‬الثوابتة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬وأربعة
آلاف‭ ‬امرأة،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬69 % ‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬فئتي‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬الجوية‭ ‬قصفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭.‬

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