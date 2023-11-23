إقبال كبير على عروض معرض مراعي (6)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحرصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬مراعي‭ (‬6‭) ‬على‭ ‬استثماره‭ ‬كحدث‭ ‬علمي‭ ‬وتقني‭ ‬وترفيهي‭ ‬متخصص،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬المناخ‭ ‬لعقد‭ ‬الصفات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬ونقل‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬والتعليم،‭ ‬والترفيه‭ ‬والمسابقات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استثماره‭ ‬كفرصة‭ ‬لإقامة‭ ‬المعارض‭ ‬والورش‭ ‬والندوات‭ ‬المصاحبة‭.‬

ويحتضن‭ (‬مراعي‭ ‬6‭) ‬عرضاً‭ ‬يومياً‭ ‬لأكثر‭ ‬أنواع‭ ‬الحيوانات‭ ‬الأليفة‭ ‬والإنتاجية‭ ‬والطيور‭ ‬ومسابقات‭ ‬بين‭ ‬السلالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للجمهور‭ ‬التفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬معها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬يترقبها‭ ‬الهواة‭ ‬والمقتنون‭ ‬وجميع‭ ‬الزوار‭.‬

وتشمل‭ ‬أقسام‭ ‬العرض‭ ‬الحي‭ ‬للحيوانات،‭ ‬عرض‭ ‬الإبل‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النوق‭ (‬تلايد‭ ‬البحرين‭) ‬مع‭ ‬فصيلها،‭ ‬وعرض‭ ‬إبل‭ ‬المزاين،‭ ‬وعرض‭ ‬إبل‭ ‬الهجن‭.‬

كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬عرض‭ ‬الخيل‭ (‬الفصيلة‭ ‬الخيلية‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬الخيل‭ ‬والفصيلة‭ ‬الخيلية‭ ‬الأخرى‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬الخيل‭ ‬العربي،‭ ‬وخيل‭ ‬الانجلو‭ ‬عربي،‭ ‬والخيل‭ ‬العربي‭ ‬البحريني،‭ ‬والخيل‭ ‬الاندلسي،‭ ‬وخيول‭ ‬القدرة،‭ ‬وخيل‭ ‬ثوروبريد،‭ ‬وخيل‭ ‬الفريزين،‭ ‬وخيل‭ ‬البنتو،‭ ‬وخيل‭ ‬البالمينو،‭ ‬وخيل‭ ‬الجمال‭ ‬العربي،‭ ‬وخيل‭ ‬القفز،‭ ‬وخيل‭ ‬الوورم‭ ‬بلد،‭ ‬والبوني،‭ ‬والحمار‭ ‬والبغل‭.‬

كما‭ ‬يتضمن‭ ‬المعرض‭ ‬عرضاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬الماشية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الحليب‭ ‬واللحوم‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬هولشتاين‭ ‬فريزين،‭ ‬وهوليشتاين‭ ‬الأحمر،‭ ‬والجيرسي،‭ ‬والزيبو‭ ‬البحريني،‭ ‬والبراون‭ ‬سويس،‭ ‬وجولوستيان،‭ ‬ودانكا‭ ‬والجاموس‭ ‬الإيطالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬الأغنام‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الحليب‭ ‬واللحوم‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬العواسي‭ (‬النعيمي‭)‬،‭ ‬الطمطم‭ ‬البحريني،‭ ‬والنجدي،‭ ‬والصومالي‭ ‬اسود‭ ‬الرأس،‭ ‬والصردي،‭ ‬والسواكني،‭ ‬والبربري‭ ‬والدمارا،‭ ‬كما‭ ‬سيقدم‭ ‬المعرض‭ ‬عرضاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬الماعز‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الحليب‭ ‬واللحوم‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬البور،‭ ‬والعارضي‭ (‬عروق‭ ‬مختلفة‭)‬،‭ ‬والدمشقي‭ (‬الشامي‭)‬،‭ ‬والصلاليات‭ ‬والحجازي،‭ ‬الكراتجي‭ (‬الكومورو‭)‬،‭ ‬التوجنبيرغ‭ ‬والالباين‭ ‬وانجلو‭ ‬نوبين‭.‬

تم‭ ‬تخصيص‭ ‬خيمة‭ ‬لعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬الكلاب‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬الكلاب‭ ‬أصيلة‭ ‬النسب،‭ ‬وكلاب‭ ‬الطاعة‭ ‬وكلاب‭ ‬الصيد،‭ ‬وكلاب‭ ‬الدمى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيمة‭ ‬أخرى‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬عرض‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬القطط‭ ‬أصيلة‭ ‬النسب‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭ ‬قط‭ ‬دلمون‭ ‬البحريني،‭ ‬والقط‭ ‬السيامي،‭ ‬والقط‭ ‬الشيرازي،‭ ‬القط‭ ‬ماين‭ ‬كون،‭ ‬والقط‭ ‬الفرعوني‭ (‬سفينكس‭)‬،‭ ‬والقط‭ ‬البريطاني‭ ‬قصير‭ ‬الشعر،‭ ‬وسكوتش‭ ‬فولد،‭ ‬وكورنيش‭ ‬ركس،‭ ‬والقط‭ ‬البنغالي‭.‬

امتازت‭ ‬معارض‭ (‬مراعي‭) ‬بنسخها‭ ‬الخمس‭ ‬السابقة‭ ‬بعرض‭ ‬للطيور‭ ‬الجارحة،‭ ‬وهذا‭ ‬العام‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬خيمة‭ ‬لعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سلالات‭ ‬للصقور‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تربيتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬صقور‭ ‬الشاهين،‭ ‬وصقور‭ ‬الجير‭ ‬وصقور‭ ‬الحر‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬طيور‭ ‬الزينة‭ ‬الكبيرة‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثل‭: ‬الببغاوات‭ ‬الكبيرة‭ (‬19‭ ‬سلالة‭ ‬من‭ ‬الببغاوات‭ ‬المتكلمة‭ ‬والبهلوانية‭ - ‬22‭ ‬عارضا‭ ‬ – ‭ ‬54‭ ‬طائر‭)‬،‭ ‬ودجاج‭ ‬الزينة‭ (‬50‭ ‬سلالة‭ ‬ – ‭ ‬30‭ ‬عارضا‭ ‬ – ‭ ‬120‭ ‬طائرا‭)‬،‭ ‬وحمام‭ ‬الزينة‭ (‬30‭ ‬سلالة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الحمام‭ ‬الزاجل‭ ‬وحمام‭ ‬الحوام‭ ‬والزينة‭ ‬ – ‭ ‬200‭ ‬عارض‭ ‬ – ‭ ‬1000‭ ‬طائر‭).‬

تعتبر‭ ‬تجارة‭ ‬طيور‭ ‬الزينة‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬الرائجة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ويوجد‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المحكمين‭ ‬الدوليين‭ ‬المعترف‭ ‬بهم‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬لذلك‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬خيمة‭ ‬لعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬سلالات‭ ‬طيور‭ ‬الزينة‭ ‬الصغيرة‭ ‬المرباة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬18‭ ‬سلالة‭ ‬ – ‭ ‬198‭ ‬عارضاً‭ ‬ – ‭ ‬1996‭ ‬طائراً‭) ‬من‭ ‬السلالات‭ ‬التالية‭: ‬طيور‭ ‬الحب‭ (‬روزا‭ ‬كوليس‭ ‬ – ‭ ‬الفيشر‭- ‬البيرسوناتا‭ ‬ – ‭ ‬ليلانا‭ - ‬تارانتا‭)‬،‭ ‬والزيبرا‭ ‬فينش‭ (‬20‭ ‬عرقاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الطفرات‭)‬،‭ ‬والجولديان‭ ‬فينش‭ (‬عرقاً‭ ‬مختلفاً‭)‬،‭ ‬والباجي‭ (‬56‭ ‬عرقاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الطفرات‭)‬،‭ ‬والكناري‭ (‬30‭ ‬عرقاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الطفرات‭)‬،‭ ‬والكوكتيل‭ (‬9‭ ‬عروق‭ ‬مختلفة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الطفرات‭)‬،‭ ‬والجاوا‭ (‬9‭ ‬عروق‭ ‬مختلفة‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الطفرات‭)‬،‭ ‬واليمام‭ ‬الالماسي‭ (‬عروق‭ ‬مختلفة‭)‬،‭ ‬والكردينال‭ (‬الأحمر‭ -‬الصحراوي‭ ‬ – ‭ ‬الزيبرا‭ ‬ – ‭ ‬الفيرميليون‭)‬،‭ ‬وسلالات‭ ‬أخرى‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬والشركات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭: ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لهواة‭ ‬طيور‭ ‬الزينة‭ (‬تشمل‭ ‬جميع‭ ‬تجمعات‭ ‬وأندية‭ ‬طيور‭ ‬الزينة‭ ‬الصغيرة‭ ‬والببغاوات‭ ‬الكبيرة‭)‬،‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للقطط‭ ‬والحيوانات‭ ‬الأليفة،‭ ‬وجمعية‭ ‬رعاية‭ ‬الكلاب،‭ ‬واتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬للحمام‭ ‬الزاجل،‭ ‬واتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬لحمام‭ ‬الزينة‭ (‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬تجمعات‭ ‬وأندية‭ ‬حمام‭ ‬الزينة‭)‬،‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لدجاج‭ ‬الزينة‭.‬

وزارة‭ ‬التربية‭ ‬تنظم‭ ‬رحلات‭ ‬مدرسية‭ ‬يومية‭ ‬للمعرض

توافد‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬على‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬6‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬العالمية‭ ‬لسابقات‭ ‬القدرة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرحلات‭ ‬المدرسية‭ ‬اليومية‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬زاروا‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬يومه‭ ‬الأول‭ ‬للمعرض‭ ‬8000‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة،‭ ‬مع‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬المعرض‭ ‬وبرامجه‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للطلبة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ثروة‭ ‬بلادهم‭ ‬الحيوانية،‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬ومعرفة‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬أنواع‭ ‬المواشي‭ ‬والطيور‭ ‬وطرق‭ ‬تربيتها‭ ‬ورعايتها‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬تاريخ‭ ‬وثقافة‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكوناتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬والحيوانية،‭ ‬مع‭ ‬ربط‭ ‬المناسب‭ ‬منها‭ ‬بالمنهج‭ ‬الدراسي‭.‬

وقد‭ ‬اطلع‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والعروض‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬المواشي‭ ‬والأغنام‭ ‬والسلالات‭ ‬النادرة‭ ‬والأصيلة،‭ ‬كما‭ ‬زاروا‭ ‬الجناح‭ ‬الخاص‭ ‬بالأطفال‭ ‬والذي‭ ‬تقام‭ ‬به‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوعة،‭ ‬وكذلك‭ ‬سوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬لعرض‭ ‬منتوجاتهم‭. ‬

وعبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬إعجابهم‭ ‬بالمعرض،‭ ‬واصفين‭ ‬زيارته‭ ‬بالتجربة‭ ‬الرائعة،‭ ‬وهي‭ ‬فرصة‭ ‬للتعلم‭ ‬والترفيه‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬

الورش‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فجر‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬بنسخته‭ ‬السادسة‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الجهات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬النوعية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والإقليم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬الخطط‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بتوفير‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬متكاملة‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادره،‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬البحوث‭ ‬العملية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشادت‭ ‬السلوم‭ ‬بمشاركة‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬بهدف‭ ‬تنمية‭ ‬الفكر‭ ‬العلمي‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البيطري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬دور‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البيطري‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

ونوهت‭ ‬السلوم‭ ‬بأنّ‭ ‬الدكتور‭ ‬صلاح‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشامي‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬البيطرية‭ ‬السعودية‭ ‬شارك‭ ‬بمحاضرة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الصحة‭ ‬الواحدة‭ ‬ودور‭ ‬الأطباء‭ ‬البيطرين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بمفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬الواحدة‭ ‬والذي‭ ‬يستلزم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬قطاعات‭ ‬شؤون‭ ‬البيئة‭ ‬وقطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وقطاع‭ ‬الطب‭ ‬البيطري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التطرق‭ ‬لطرق‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬أثناء‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬ودور‭ ‬اللقاحات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الحيوانات‭ ‬السائبة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬والتحكم‭ ‬فيها،‭ ‬وتضمّنت‭ ‬المحاضرة‭ ‬مساحة‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬المربين‭ ‬وإكسابهم‭ ‬بعض‭ ‬المهارات‭ ‬المعرفية‭ ‬بالأمان‭ ‬الحيوي‭ ‬وكيفية‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬المزارع‭.‬

وعن‭ ‬المحاضرة‭ ‬الثانية،‭ ‬أشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فجر‭ ‬السلوم‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تناولت‭ ‬موضوع‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان‭ ‬ومعدل‭ ‬الحماية‭ ‬ضد‭ ‬القسوة‭ ‬بين‭ ‬التشريع‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬محمد‭ ‬أستاذ‭ ‬السلوكيات‭ ‬ورعاية‭ ‬الحيوان‭ ‬والدواجن‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬وركزت‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الحيوان،‭ ‬والتشريعات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬التنفيذ‭ ‬لضمان‭ ‬الرفق‭ ‬بالحيوان،‭ ‬وسبل‭ ‬النهوض‭ ‬بالرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤشرات‭ ‬معدل‭ ‬الحماية‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬المؤشرات،‭ ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬المحاضرة‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أوضاع‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬المسالخ‭ ‬وأثناء‭ ‬النقل‭ ‬وأيضاً‭ ‬أثناء‭ ‬الفترات‭ ‬الحرجة‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الحيوان‭ ‬كالتزاوج‭ ‬والشبق‭ ‬والولادة‭ ‬وغيرها‭.‬

وتابعت‭ ‬السلوم‭ ‬بأن‭ ‬الندوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستخدام‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لإضافات‭ ‬الأعلاف،‭ ‬والتي‭ ‬ألقاها‭ ‬شريف‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬أستاذ‭ ‬تغذية‭ ‬الحيوان‭ ‬وامراض‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬والتي‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استدامة‭ ‬الغذاء،‭ ‬وعلاقة‭ ‬تغذية‭ ‬الحيوان‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وفوائد‭ ‬استخدام‭ ‬الإضافات‭ ‬العلفية،‭ ‬وأنواع‭ ‬الإضافات‭ ‬العلفية‭ ‬وفوائد‭ ‬كل‭ ‬نوع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬إضافات‭ ‬الأعلاف‭ ‬الحديثة‭ ‬الطبيعية‭ ‬كبديل‭ ‬للمضادات‭ ‬الحيوية‭.‬