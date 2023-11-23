إقبال كبير على عروض معرض مراعي (6)

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- Akhbar Al Khaleej) افتتح معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي 6) أبوابه للزائرين، وسط اقبال كبير من المواطنين والمقيمين الذين حرصوا على متابعة الفعاليات والعروض المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني والطيور والدواجن.
وحرصت اللجنة المنظمة لمعرض مراعي (6) على استثماره كحدث علمي وتقني وترفيهي متخصص، إضافة إلى تهيئة المناخ لعقد الصفات التجارية والاستثمارية، ونقل التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، والتعليم، والترفيه والمسابقات، إلى جانب استثماره كفرصة لإقامة المعارض والورش والندوات المصاحبة.
ويحتضن (مراعي 6) عرضاً يومياً لأكثر أنواع الحيوانات الأليفة والإنتاجية والطيور ومسابقات بين السلالات المختلفة، التي يمكن للجمهور التفاعل المباشر معها، وهو ما يعد فرصة يترقبها الهواة والمقتنون وجميع الزوار.
وتشمل أقسام العرض الحي للحيوانات، عرض الإبل وذلك من خلال عرض مجموعة من النوق (تلايد البحرين) مع فصيلها، وعرض إبل المزاين، وعرض إبل الهجن.
كما يتضمن المعرض عرض الخيل (الفصيلة الخيلية)، حيث يتم عرض مجموعة من أهم سلالات الخيل والفصيلة الخيلية الأخرى المرباة في مملكة البحرين، مثل الخيل العربي، وخيل الانجلو عربي، والخيل العربي البحريني، والخيل الاندلسي، وخيول القدرة، وخيل ثوروبريد، وخيل الفريزين، وخيل البنتو، وخيل البالمينو، وخيل الجمال العربي، وخيل القفز، وخيل الوورم بلد، والبوني، والحمار والبغل.
كما يتضمن المعرض عرضاً لمجموعة من أهم سلالات الماشية العالمية المتخصصة في إنتاج الحليب واللحوم المرباة في مملكة البحرين، مثل هولشتاين فريزين، وهوليشتاين الأحمر، والجيرسي، والزيبو البحريني، والبراون سويس، وجولوستيان، ودانكا والجاموس الإيطالي، إضافة إلى عرض مجموعة من أهم سلالات الأغنام العالمية المتخصصة في إنتاج الحليب واللحوم المرباة في مملكة البحرين، مثل العواسي (النعيمي)، الطمطم البحريني، والنجدي، والصومالي اسود الرأس، والصردي، والسواكني، والبربري والدمارا، كما سيقدم المعرض عرضاً لمجموعة من أهم سلالات الماعز العالمية المتخصصة في إنتاج الحليب واللحوم المرباة في مملكة البحرين، مثل البور، والعارضي (عروق مختلفة)، والدمشقي (الشامي)، والصلاليات والحجازي، الكراتجي (الكومورو)، التوجنبيرغ والالباين وانجلو نوبين.
تم تخصيص خيمة لعرض مجموعة من أهم سلالات الكلاب المرباة في مملكة البحرين، مثل الكلاب أصيلة النسب، وكلاب الطاعة وكلاب الصيد، وكلاب الدمى، إضافة إلى خيمة أخرى يتم فيها عرض أهم سلالات القطط أصيلة النسب المرباة في مملكة البحرين، مثل قط دلمون البحريني، والقط السيامي، والقط الشيرازي، القط ماين كون، والقط الفرعوني (سفينكس)، والقط البريطاني قصير الشعر، وسكوتش فولد، وكورنيش ركس، والقط البنغالي.
امتازت معارض (مراعي) بنسخها الخمس السابقة بعرض للطيور الجارحة، وهذا العام تم تخصيص خيمة لعرض مجموعة من ثلاث سلالات للصقور التي يتم تربيتها في مملكة البحرين مثل صقور الشاهين، وصقور الجير وصقور الحر.
إضافة إلى عرض لمجموعة من أهم سلالات طيور الزينة الكبيرة المرباة في مملكة البحرين، مثل: الببغاوات الكبيرة (19 سلالة من الببغاوات المتكلمة والبهلوانية - 22 عارضا – 54 طائر)، ودجاج الزينة (50 سلالة – 30 عارضا – 120 طائرا)، وحمام الزينة (30 سلالة متنوعة من الحمام الزاجل وحمام الحوام والزينة – 200 عارض – 1000 طائر).
تعتبر تجارة طيور الزينة من التجارة الرائجة في مملكة البحرين، وكذلك على مستوى الخليج العربي، ويوجد لدينا في مملكة البحرين عدداً من المحكمين الدوليين المعترف بهم دولياً في هذا المجال، لذلك فقد تم تخصيص خيمة لعرض مجموعة من أهم سلالات طيور الزينة الصغيرة المرباة في مملكة البحرين (18 سلالة – 198 عارضاً – 1996 طائراً) من السلالات التالية: طيور الحب (روزا كوليس – الفيشر- البيرسوناتا – ليلانا - تارانتا)، والزيبرا فينش (20 عرقاً مختلفاً مع بعض الطفرات)، والجولديان فينش (عرقاً مختلفاً)، والباجي (56 عرقاً مختلفاً مع بعض الطفرات)، والكناري (30 عرقاً مختلفاً مع بعض الطفرات)، والكوكتيل (9 عروق مختلفة مع بعض الطفرات)، والجاوا (9 عروق مختلفة مع بعض الطفرات)، واليمام الالماسي (عروق مختلفة)، والكردينال (الأحمر -الصحراوي – الزيبرا – الفيرميليون)، وسلالات أخرى.
ويشارك في العروض عدد من الجمعيات والأندية والشركات، ومن بينها: الجمعية البحرينية لهواة طيور الزينة (تشمل جميع تجمعات وأندية طيور الزينة الصغيرة والببغاوات الكبيرة)، وجمعية البحرين للقطط والحيوانات الأليفة، وجمعية رعاية الكلاب، واتحاد البحرين للحمام الزاجل، واتحاد البحرين لحمام الزينة (يشمل جميع تجمعات وأندية حمام الزينة)، وجمعية البحرين لدجاج الزينة.
وزارة التربية تنظم رحلات مدرسية يومية للمعرض
توافد طلبة المدارس على معرض البحرين للإنتاج الحيواني «مراعي 6»، الذي يقام في القرية العالمية لسابقات القدرة، وذلك ضمن الرحلات المدرسية اليومية لوزارة التربية والتعليم.
وبلغ عدد الطلبة الذين زاروا المعرض في يومه الأول للمعرض 8000 طالب وطالبة، مع مشاركتهم الواسعة في أنشطة المعرض وبرامجه.
وتعد هذه الزيارات فرصة مهمة للطلبة للتعرف على ثروة بلادهم الحيوانية، واكتساب مهارات ومعرفة جديدة عن أنواع المواشي والطيور وطرق تربيتها ورعايتها. كما أنها فرصة لتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلبة، حيث يمكنهم التعرف على تاريخ وثقافة بلادهم من خلال مكوناتها الطبيعية والحيوانية، مع ربط المناسب منها بالمنهج الدراسي.
وقد اطلع الطلبة على عدد من الفعاليات والعروض لمختلف أنواع المواشي والأغنام والسلالات النادرة والأصيلة، كما زاروا الجناح الخاص بالأطفال والذي تقام به فعاليات متنوعة، وكذلك سوق للمزارعين لعرض منتوجاتهم.
وعبر عدد من الطلبة عن إعجابهم بالمعرض، واصفين زيارته بالتجربة الرائعة، وهي فرصة للتعلم والترفيه في آن واحد.
الورش والمحاضرات التثقيفية
وأكدت الدكتورة فجر صباح السلوم مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة أن معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني «مراعي» بنسخته السادسة الذي انطلق في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، يشكل فرصة لاستقطاب الجهات المتخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني للمشاركة في مثل هذه المعارض النوعية على مستوى المنطقة والإقليم، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط المتعلّقة بتوفير منظومة عمل متكاملة للأمن الغذائي وتنويع مصادره، والتشجيع على البحوث العملية المتخصصة في هذا المجال.
وأشادت السلوم بمشاركة الجمعية الطبية البيطرية السعودية على هامش المعرض بعدد من الورش بهدف تنمية الفكر العلمي والتعليم المستمر في المجال البيطري، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الطب البيطري على المستوى المحلي والعالمي، وترسيخ دور مهنة الطب البيطري في خدمة المجتمع.
ونوهت السلوم بأنّ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية شارك بمحاضرة حول «الصحة الواحدة ودور الأطباء البيطرين في المجتمع»، حيث تم التعريف بمفهوم الصحة الواحدة والذي يستلزم التعاون بين قطاعات شؤون البيئة وقطاع الصحة العامة وقطاع الطب البيطري، إلى جانب التطرق لطرق الحفاظ على الصحة أثناء التعامل مع الحيوانات والطيور ودور اللقاحات في هذا الإطار، بالإضافة إلى موضوع الحيوانات السائبة وكيفية التعامل معها والتحكم فيها، وتضمّنت المحاضرة مساحة للنقاش مع المربين وإكسابهم بعض المهارات المعرفية بالأمان الحيوي وكيفية تطبيقه في المزارع.
وعن المحاضرة الثانية، أشارت الدكتورة فجر السلوم إلى أنها تناولت موضوع حقوق الحيوان ومعدل الحماية ضد القسوة بين التشريع والتنفيذ، والتي ألقاها السيد محمد عبدالمحسن محمد أستاذ السلوكيات ورعاية الحيوان والدواجن في قسم الصحة العامة، وركزت على حقوق الحيوان، والتشريعات في هذا الإطار. كما تم التطرق إلى آليات التنفيذ لضمان الرفق بالحيوان، وسبل النهوض بالرفق بالحيوان من خلال مؤشرات معدل الحماية وكيفية تحقيق تلك المؤشرات، وفي ختام المحاضرة تمت مناقشة أوضاع الحيوانات في المسالخ وأثناء النقل وأيضاً أثناء الفترات الحرجة في حياة الحيوان كالتزاوج والشبق والولادة وغيرها.
وتابعت السلوم بأن الندوة الأخيرة ركزت على تعزيز الاستدامة في الإنتاج الحيواني من خلال الاستخدام الاستراتيجي لإضافات الأعلاف، والتي ألقاها شريف محمد عبد الرحيم أستاذ تغذية الحيوان وامراض سوء التغذية، والتي ركزت على أهمية استدامة الغذاء، وعلاقة تغذية الحيوان بالاستدامة والأمن الغذائي، وفوائد استخدام الإضافات العلفية، وأنواع الإضافات العلفية وفوائد كل نوع، بالإضافة إلى استخدام إضافات الأعلاف الحديثة الطبيعية كبديل للمضادات الحيوية.
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