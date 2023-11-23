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عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا بمخيم جباليا

11/23/2023 3:13:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "الأقصى" الفضائية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، متسببة باستشهاد 13 شخصا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة.


وقالت القناة: "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 13 شخص حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".

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