عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا بمخيم جباليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت قناة "الأقصى" الفضائية، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، متسببة باستشهاد 13 شخصا وإصابة 60 آخرين حتى اللحظة.
وقالت القناة: "الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين بعد قصفه مدرسة أبو حسين التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا أسفرت عن استشهاد 13 شخص حتى اللحظة وإصابة 60 آخرين".
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