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الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854

11/23/2023 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بفتح معبر رفح بشكل كامل وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود لكافة محافظة القطع، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية.


وأكد المكتب في ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألف و854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و 4000 امرأة ، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.


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