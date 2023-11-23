الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854
التاريخ
11/23/2023 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بفتح معبر رفح بشكل كامل وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود لكافة محافظة القطع، وضمان تشغيل المخابز والأسواق والمحال التجارية، لتجنب وقوع أي كارثة إنسانية.
وأكد المكتب في ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألف و854 بينهم أكثر من 6150 طفلا و 4000 امرأة ، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
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