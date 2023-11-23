اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب غزة
التاريخ
11/23/2023 3:13:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الان بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصفطاوي شمال غرب غزة.
وأضافت أن طائرات الاحتلال تشن سلسة من الغارات الجوية والأحزمة النارية على مناطق محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وحي النصر غرب مدينة غزة
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