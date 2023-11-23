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اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب غزة

11/23/2023 3:13:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة تدور الان بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الصفطاوي شمال غرب غزة.


وأضافت أن طائرات الاحتلال تشن سلسة من الغارات الجوية والأحزمة النارية على مناطق محيط مستشفى الشفاء ومخيم الشاطئ وحي النصر غرب مدينة غزة

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