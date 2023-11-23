افتتاح معرض معا لنصرة غزة في جاليري إطلالة اللويبدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح تشكيليون ومثقفون ومهتمون مساء اليوم الخميس في جاليري إطلالة اللويبدة بعمان، المعرض الفني "معا لنصرة غزة" للفنان التشكيلي عمر البدور.



والمعرض الذي يستمر أسبوعاً يخصص ريع كامل معروضاته من اللوحات الفنية لدعم العائلات والأطفال في غزة.



وقال التشكيلي البدور إن المعرض الذي جاء بالتعاون مع جمعية تواصل والجاليري، اشتمل على 60 لوحة فنية مطبوعة على "فوم" بتقنية الفن الرقمي، وهي نتاج عمل امتد على مدار 45 يوماً منذ بداية الحرب على غزة.



وبين، أنه منذ بداية الحرب يقوم برسم هذه اللوحات في سياق ما تشهده غزة من أعمال عدوانية إسرائيلية وحشية وإبادة جماعية للمدنيين وقتل للأطفال والنساء وكبار السن وقصف دور العبادة والمستشفيات والتي تنتهك كل القيم الأخلاقية والمعايير الإنسانية، بهدف إيصال رسائل ومعلومة من خلال الفن الى العالم عموما والمجتمعات الغربية خصوصاً لهذا نجد كتابات باللغة الإنجليزية على العديد من هذه اللوحات لكي يطلع الغرب على ما يحدث من إبادة جماعية تجري بشكل إجرامي متعمد في غزة.



وعبرت اللوحات التي جاءت مختلفة الأحجام وبعضها نهل من حكايا وقصص الشهداء وذويهم خلال هذه الحرب، وعن الجرائم التي ارتكبها عدوان المحتل الإسرائيلي الهمجي ضد الأطفال والنساء وكبار السن.