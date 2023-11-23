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محاضرة في الهاشمية حول الحقوق العمالية في قانون العمل الأردني

11/23/2023 3:13:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت كلية العلوم الصيدلانية بالجامعة الهاشمية، اليوم الخميس، محاضرة عامة بعنوان "الحقوق العمالية في قانون العمل الأردني" ضمن مساق أخلاقيات وتشريعات صيدلانية، الذي تدرسه عميدة الكلية الدكتورة سجى حامد.


وقدم المحاضرة عضو النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية والمهنية/مدرب مجاز من منظمة العمل الدولية محمود سمحان تعريفًا شاملًا في أحكام قانون العمل الأردني، مشيراً أن القانون جاء لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، حيث أكد في نصوصه على أن الحقوق الممنوحة للعامل بموجب أحكامه تعتبر الحد الأدنى من الحقوق الواجبة للعامل، التي لا يجب التنازل عنها تحت أي ظرف أو أي مسمى، كما نظم القانون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من خلال عقد العمل المبرم بينهما.


وأشار إلى التعديلات التي طرأت على قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996 منذ صدوره، وحتى عام 2023، مبيناً أحكام القانون فيما يتعلق بعقد العمل، وفترة التجربة، والعقد محدد المدة وغير المحدد في القانون، وتحديد الأجر، واستحقاق واستلام الأجر، وحماية الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية، والعمل الإضافي، وتقسيم الإجازات، والإجازات مدفوعة الأجر، إضافة إلى الإجازات غير مدفوعة الأجر، والإجازات الممنوحة للأم وغيرها.


وأكدت الدكتورة حامد أهمية توعية الطلبة بالحقوق العمالية ،خاصة الطالبات اللواتي سيعملن في القطاع الصيدلاني الخاص، إذ تشكل الصيدلانيات نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع الحيوي ويواجهن تفاوتاً في الأجور، لافتة أن الكلية تستضيف خبراء لإيصال الثقافة الحقوقية للصيادلة ضمن محاضرة عامة تركز على أبرز المفاهيم الضرورية لمعرفة الصيادلة بحقوقهم وواجباتهم كعاملين أو كأصحاب عمل أو أصحاب قرار في المستقبل.

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