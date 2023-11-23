وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة
التاريخ
11/23/2023 3:13:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي سيستأنف القتال بعد الهدنة المؤقتة في غزة.
وتوقع غالانت أن تستمر المعارك شهرين آخرين على الأقل.
وأضاف أن الهدنة ستكون فترة راحة قصيرة، وعند نهايتها سيستأنف القتال بكثافة، وسيتم ممارسة الضغط لإعادة المزيد من الأسرى.
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