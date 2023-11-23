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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة

11/23/2023 3:13:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الجيش الإسرائيلي سيستأنف القتال بعد الهدنة المؤقتة في غزة.

وتوقع غالانت أن تستمر المعارك شهرين آخرين على الأقل.

وأضاف أن الهدنة ستكون فترة راحة قصيرة، وعند نهايتها سيستأنف القتال بكثافة، وسيتم ممارسة الضغط لإعادة المزيد من الأسرى.

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