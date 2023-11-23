سرايا القدس تقصف تحشدات العدو في كرم أبو سالم

سرايا القدس تقصف تحشدات العدو في كرم أبو سالم
التاريخ
11/23/2023 3:13:35 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تحشدات العدو الإسرائيلي في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وكانت صرحت سابقا إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا للاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.
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