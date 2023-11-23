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سرايا القدس تقصف تحشدات العدو في كرم أبو سالم

11/23/2023 3:13:35 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت تحشدات العدو الإسرائيلي في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.


وكانت صرحت سابقا إنها قصفت حشودا عسكرية وجنودا للاحتلال في محور نتساريم بعدد من قذائف الهاون.


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