غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة
التاريخ
11/23/2023 3:13:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل في رفح جنوب القطاع ومنطقة المغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
MENAFN23112023000208011052ID1107479441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.