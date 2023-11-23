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غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

11/23/2023 3:13:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.


كما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل في رفح جنوب القطاع ومنطقة المغراقة ومدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

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