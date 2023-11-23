بلدية الجيزة تتعامل مع مخلفات ناتجة عن تدهور مركبة شحن أسفرت عن وفاة شخص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت بلدية الجيزة، اليوم الخميس، مع المخلفات الناتجة عن تدهور مركبة شحن على طريق المطار.
وقالت البلدية في بيان صحفي، إنه تم بتوجيهات رئيس البلدية قدر حابس الفايز، رفع العوائق الناتجة عن الحادث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إغلاق مقطع من الطريق؛ لحين إزالة العوائق ومن ثم جرى إعادة فتحه بالكامل.
وأضافت، أنه نتج عن الحادث وفاة شخص من جنسية عربية، دهسًا جراء الحادث.
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