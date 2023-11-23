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بلدية الجيزة تتعامل مع مخلفات ناتجة عن تدهور مركبة شحن أسفرت عن وفاة شخص

11/23/2023 3:13:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت بلدية الجيزة، اليوم الخميس، مع المخلفات الناتجة عن تدهور مركبة شحن على طريق المطار.
وقالت البلدية في بيان صحفي، إنه تم بتوجيهات رئيس البلدية قدر حابس الفايز، رفع العوائق الناتجة عن الحادث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن الحادث تسبب في إغلاق مقطع من الطريق؛ لحين إزالة العوائق ومن ثم جرى إعادة فتحه بالكامل.
وأضافت، أنه نتج عن الحادث وفاة شخص من جنسية عربية، دهسًا جراء الحادث.



















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