فتح معبر الكرامة الجمعة بالاتجاهين وإغلاقه السبت

فتح معبر الكرامة الجمعة بالاتجاهين وإغلاقه السبت
التاريخ
11/23/2023 3:13:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين.
أما بالنسبة ليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥م ، فإن المعبر سيكون مغلقا بشكل كامل في كلا الاتجاهين
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