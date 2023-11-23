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فتح معبر الكرامة الجمعة بالاتجاهين وإغلاقه السبت

11/23/2023 3:13:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود بأن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً في كلا الاتجاهين.
أما بالنسبة ليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥م ، فإن المعبر سيكون مغلقا بشكل كامل في كلا الاتجاهين




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