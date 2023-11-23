المعتقل سعيد حثناوي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال
التاريخ
11/23/2023 3:13:00 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/دخل المعتقل سعيد حثناوي، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن حثناوي معتقل منذ تاريخ 23/11/2006، وقد حكم عليه الاحتلال بالسجن 35 عاما.
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