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المعتقل سعيد حثناوي يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

11/23/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/دخل المعتقل سعيد حثناوي، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الخميس، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن حثناوي معتقل منذ تاريخ 23/11/2006، وقد حكم عليه الاحتلال بالسجن 35 عاما.

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