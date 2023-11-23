الاحتلال يقتحم بلدة حبلة شرق قلقيلية
التاريخ
11/23/2023 3:13:00 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بلدة حبلة، شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم البلدة، وانتشر في عدة مناطق، منها: الشارع الرئيسي، ومحيط مسجد شرحبيل.
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