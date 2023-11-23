الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب يزن غالب صوافطة، بعد استدعائه لمقابلة مخابراته في معسكر سالم.
يذكر أن الاحتلال اعتقل اليوم زوجة صوافطة للضغط عليه لتسليم نفسه، ولاحقا أفرج عنها.
MENAFN23112023000205011050ID1107479436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.