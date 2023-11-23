الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

MENAFN - Palestine News Network ) طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب يزن غالب صوافطة، بعد استدعائه لمقابلة مخابراته في معسكر سالم.

يذكر أن الاحتلال اعتقل اليوم زوجة صوافطة للضغط عليه لتسليم نفسه، ولاحقا أفرج عنها.