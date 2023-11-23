تشييع جثمان الشهيد خضر علوان في قرية بيتين شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/شيع أهالي قرية بيتين شرق رام الله، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد خضر السيد علي علوان (46 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة المجاورة.
ونقل جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إلى منزله في بيتين ليتسنى لذويه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم انطلق موكب التشييع إلى مسجد القرية للصلاة عليه، ومنه إلى المقبرة لمواراته الثرى.
واستُشهد علوان وأصيب مواطنان آخران، برصاص قوات الاحتلال ظهر اليوم، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ل"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال من بينهم علوان، الذي أُعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.
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