تشييع جثمان الشهيد خضر علوان في قرية بيتين شرق رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/شيع أهالي قرية بيتين شرق رام الله، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد خضر السيد علي علوان (46 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة المجاورة.

ونقل جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إلى منزله في بيتين ليتسنى لذويه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم انطلق موكب التشييع إلى مسجد القرية للصلاة عليه، ومنه إلى المقبرة لمواراته الثرى.

واستُشهد علوان وأصيب مواطنان آخران، برصاص قوات الاحتلال ظهر اليوم، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ل"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال من بينهم علوان، الذي أُعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.