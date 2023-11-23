-->

Friday, 24 November 2023 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الشهيد خضر علوان في قرية بيتين شرق رام الله

11/23/2023 3:13:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/شيع أهالي قرية بيتين شرق رام الله، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد خضر السيد علي علوان (46 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة المجاورة.

ونقل جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله إلى منزله في بيتين ليتسنى لذويه إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم انطلق موكب التشييع إلى مسجد القرية للصلاة عليه، ومنه إلى المقبرة لمواراته الثرى.

واستُشهد علوان وأصيب مواطنان آخران، برصاص قوات الاحتلال ظهر اليوم، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ل"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال من بينهم علوان، الذي أُعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

MENAFN23112023000205011050ID1107479435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث