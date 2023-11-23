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«قنبلة موقوتة» لعلاج السرطان

11/23/2023 3:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف العلماء طريقة لتفجير «البوابات» المؤدية إلى قلب الأورام السرطانية، وفتحها أمام العلاج الدوائي، وفق «ساينس ألرت».

وتعمل هذه الاستراتيجية عن طريق إطلاق «قنبلة موقوتة» على الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية المرتبطة بالورم.

وتتحكم هذه الأوعية في الوصول إلى أنسجة الورم، وحتى يتم اختراقها، لا تستطيع الخلايا المناعية الدخول بسهولة إلى الورم لمحاربته.

وفي الواقع، تعتبر القنبلة الموقوتة الموجودة على الخلايا هذه مستقبل «الموت»، ويسمى «فاس».

وعندما يتم تنشيطه بواسطة الجسم المضاد المناسب، فإنه يؤدي إلى الموت المبرمج للخلية.

ويقول العلماء في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، وجامعة إنديانا، إن عقار «فاس» كان، حتى وقت قريب، «مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية في العلاج المناعي للسرطان».

ويمثل الجسم المضاد الذي يرتبط بجزء محدد من مستقبل الموت، مفتاح قتل الخلية.


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