دبي تكرم نجوماً من العالم في مهرجان ضيافة بدورة مهداة إلى فاتن حمامة

شهدت مدينة دبي ليلة أول من أمس، استضافة الدورة السابعة من مهرجان «ضيافة» التكريمي الذي يلقي الضوء على شخصيات مميزة ومبدعة من عالم الفن والتمثيل والغناء ومؤثرين في عالم الموضة من كافة المجالات وحول العالم، ليتم تكريمهم في المدينة المتألقة والرائدة دبي، وذلك بالتعاون مع دبي فيستفال باي، 7 برودكشن، وشوبا العقارية، فندق أتلانتس ذا بالم، فندق بلازو فيرساتشي ودبي العطاء لجمع التبرعات والمساهمات الخيرية وإيصال رسائل السلام لأطفال غزة. كما تم إهداء الدورة السابعة من المهرجان إلى الفنانة الراحلة فاتن حمامة أيقونة زمن الفن الجميل.

افتتحت الحفل المغنية اللبنانية كارول سماحة المهرجان الذي صدح صوتها بالحب والأمل، حيث قدَمت باقة من أشهر أغانيها. واستكملت الإعلامية وصانعة المحتوى نهى نبيل مع زميلها نجم الإذاعة «ودبي بلينغ» كريس فيد مهرجان ضيافة، حيث حصدت الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم جائزةin journalism Falcon of the year والفنان العراقي محمود التركي جائزة أفضل أغنية «عاشق مجنون» والمغنية اللبنانية كارول سماحة، والمؤلف والممثل والمخرج جورج خباز.



ضيوف

استضاف المهرجان مكرمين من 18 دولة حول العالم، وتم تكريم نخبة من الممثلين والمغنين والشخصيات البارزة في عالم الفن، حيث تم اختيارهم بناءً على إسهاماتهم المميزة والإنجازات البارزة في مجالاتهم خلال هذا العام منهم الممثل التركي بوراك دينيز، والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، والممثلة اللبنانية باميلا الكيك، والممثلة المصرية نادية الجندي، والممثلة المصرية منى زكي، والممثلة الكويتية هدى حسين، والممثل المصري أمير كرارة، والفنانة الإماراتية التشكيلية فاطمة لوتاه، وعارضة الأزياء والممثلة الأمريكية نرجس فخري، والرابر والمغني الجزائري سولكينع، والممثلة والراقصة الهندية أديتي راو حيدري، والمخرجة السينمائية الإمارتية نايلة الخاجة، والممثلة وعارضة الأزياء الهندية جاكلين فيرنانديز، والمغني المغربي سعد لمجرد، والممثلة السعودية إلهام علي.

تم نقل المهرجان مباشرةً على 10 محطات تلفزيونية ومنصات البث في كل أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي «إكس».