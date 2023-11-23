حي دبي للتصميم يواصل تعزيز ثقافة صياغة المجوهرات

يواصل «حي دبي للتصميم»، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، تعزيز ثقافة صياغة المجوهرات، من خلال استقطاب أشهر العلامات والمدارس في هذا المجال، موفراً البيئة المناسبة لأنشطة القطاع، ومنافذ رحبة على أسواق المنطقة، إلى جانب إتاحة المجال أمام المشتغلين في هذا المجال من صاغة ومصممين للانفتاح على التقاليد المحلية وثقافة المنطقة.

وفي هذا السياق، يستضيف حي دبي للتصميم «ليكول» L'ÉCOLE، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية التي تأسست عام 2012 بدعم من شركة «فان كليف آند آربلز»، التي فتحت أبوابها في حي دبي للتصميم عبر إطلاق معرضها الافتتاحي بعنوان «حديقة الزمرّد».



ويلقي هذا المعرض، الذي يستمر لغاية أبريل 2024، الضوء على أسرار حجر الزمرّد الكريم المحبّب إلى قلوب الكثيرين، بينما تستعد «ليكول» لإطلاق برنامجها المتكامل من الدورات التدريبية وجلسات الدردشة المقررة حضورياً خلال فصل الربيع.

وفي معرض تعليقها على افتتاح مقر «ليكول» الدائم، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، إلى حرص الحي الإبداعي على إرساء الشراكات الاستراتيجية مع أهم وأبرز الشركات العالمية في شتى مجالات الإبداع لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع. وقالت: «يأتي افتتاح مقر «ليكول» الدائم العالمي في حي دبي للتصميم ضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للقطاعات الإبداعية، وملتقى للمبدعين والمبتكرين والمتخصصين على حد سواء».

وأضافت: «نحن على ثقة تامة بأن ليكول سوف تسهم في توفير تجارب وخبرات ومواهب إبداعية جديدة واستثنائية على مستوى الدولة والمنطقة ككل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية D33».

وتنضم مدرسة «ليكول» لفنون صياغة المجوهرات إلى منظومة الإبداع العالمية الرائدة في حي دبي للتصميم، حيث تحظى أبرز شركات الإبداع والموهوبون ورواد الأعمال حول العالم بفرصة التواصل والإبداع والتحوّل إلى مصدر إلهام للجميع. ويلعب حي دبي للتصميم دوراً محورياً في تعزيز أثر دبي ضمن القطاع الإبداعي العالمي بفضل ما يوفره من بيئة أعمال متكاملة وبنية تحتية متطورة وأجندة سنوية حافلة بالفعاليات والشراكات الاستراتيجية مع منصات بارزة بما فيها أسبوع دبي للتصميم وأسبوع دبي للموضة، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتصميم والإبداع ويعزز موقعها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.

تجدر الإشارة إلى أن مقر مدرسة «ليكول» الجديد في دولة الإمارات هو رابع حرم دائم للمدرسة بعد مقراتها القائمة في باريس وهونغ كونغ وشنغهاي.

وابتداءً من ربيع عام 2024، ستنظم مدرسة «ليكول» ورش عمل تطبيقية ودورات ملهمة تحت إشراف مجموعات متناوبة من المحاضرين، بمن فيهم مؤرخو الفن وعلماء الأحجار الكريمة وصائغو المجوهرات والحرفيون. وستكون هذه الدورات متاحة لمشاركة كل أفراد المجتمع. ويمكن أيضاً لمحبي المجوهرات المشاركة مجاناً في جلسات الدردشة الافتراضية التي سيجري تنظيمها كل شهر.