رحيل الكاتب المصري يعقوب الشاروني عن 92 عاماً

غيب الموت، الخميس، عن عمر يناهز 92 عاماً، وبعد رحلة طويلة من الإبداع، الكاتب المصري ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، صاحب المسيرة الحافلة في مجال الطفولة والإبداعات المقدمة لهم، والذي حاز العديد من جوائز الكتابة للطفل عن مؤلفاته ومنها: سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة البطل منصور، والرحلة العجيبة لعروس النيل.



أدب الطفل



ونعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، الأديب الراحل قائلة، «فقد أدب الطفل في الوطن العربي أحد أبرز رواده، كاتبًا مبدعًا أثرى المكتبة العربية بالمئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، ليرحل تاركًا أثرًا سيبقى حاضرًا في وجدان كل مصري وعربي من خلال كتاباته الفريدة».

كما نعاه الكاتب عمار علي حسن قائلاً: غادر دنيانا الكاتب القدير الأستاذ يعقوب الشاروني، الذي برع في الكتابة للأطفال، فتربى على قصصه أطفال عرب كثر.



أجيال متلاحقة



عاش الشاروني 92 عاماً، فمنحه عمره المديد فرصة التواصل، عبر إبداعه، مع أجيال متلاحقة ليس من القراء فقط، بل من مبدعي أدب الطفل أيضاً.



مسيرة حافلة



ولد يعقوب الشاروني في 10 فبراير عام 1931 بالقاهرة، ودرس القانون، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو 1952، ثم حصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وظل في العمل إلى أن تقلد منصب مندوب هيئة قضايا الدولة.



وفي عام 1954 عمل محامياً بهيئة قضايا الدولة، حتى وصل عام 1959 إلى منصب نائب هيئة قضايا الدولة.



رشح الأديب توفيق الحكيم يعقوب الشاروني عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال في خطاب دعمه للشاروني: «أزكي هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن يعقوب الشاروني من موهبة تجلت في مسرحية أبطال بلدنا التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب».



رائد أدب الطفل



عبر مسيرته الطويلة، أصبح الشاروني أبرز رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وكتب في جريدة الأهرام تحت عنوان «ألف حكاية وحكاية» منذ عام 1981.



وفي فبراير 1969 سافر إلى فرنسا لمدة عشرة أشهر في منحة من الحكومة الفرنسية لدراسة العمل الثقافي بين الجماهير خاصة في مجال ثقافة الطفل.



تم اختياره رئيسًا ومديرًا عامًا للشؤون القانونية لوزارة الثقافة، بالإضافة إلى عمله مستشارًا لوزير الثقافة لشؤون ثقافة الطفل عام 1980.



وما بين عام 1981 إلى عام 2008 اختارته صحيفة الأهرام مشرفـًا على صفحة الأطفال، وذلك إلى جوار عمله بوزارة الثقافة.



كما تم اختياره ما بين عام 1984 إلى 1991 رئيسًا للمركز القومى لثقافة الطفل بوزارة الثقافة المصرية بدرجة وكيل وزارة.



وفي عام 1984، قام بإصدار سلسلة «مجلدات بحوث ودراسات ثقافات الطفل»، كما أنشأ أيضًا في العام نفسه «المسابقة القومية للطفل الموهوب».



وفي عام 1985 أنشأ الندوة الدائمة لأدب وثقافة الطفل، بهدف خلق حركة نقدية حول أدب الأطفال.





كما أنه في العام نفسه أصدر العدد التجريبي من أول مجلة للثقافة العلمية للأطفال باسم «النحلة».



وفى عام 1998 صدر للكاتب الراحل يعقوب الشاروني، عشرة مجلدات تضم ألف حكاية بعنوان «ألف حكاية وحكاية»، كما تم ترشيحه لجائزة «استريد ليندجرين».





«أجمل الحكايات الشعبية»

والمتعارف عليه عالميًا أن كل جائزة يحصل عليها المبدع تكون خطوة في طريقه للحصول على الجوائز الأكبر، فعندما حصل كتاب «أجمل الحكايات الشعبية» عام 2001 على جائزة «المجلس المصري لكتب الأطفال» كانت هذه خطوة للحصول عام 2002 على جائزة «الآفاق الجديدة» لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولى لكتب الأطفال بإيطاليا، وهو أهم معرض عالمي لكتب الأطفال.



ثم كان حصول رواية «ليلة النار» عام 2014 على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربي من جائزة اتصالات.