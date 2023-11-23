قاعة الطفل في مكتبات الشارقة العامة تجسد متعة التعلم

مع أكثر من 74 ألف كتاب بـ 14 لغة، من ضمنها العربية والإنجليزية، تأخذ «قاعة الطفل» الصغار في رحلة استكشافية فريدة إلى ثقافات مختلفة، عبر صفحاتها النابضة بالحياة، كما تقدّم لهم عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة المميزة التي تمزج بين التعلم والمرح، من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، لخوض تجارب واقعية غير ممكنة في العالم الحقيقي، فضلاً عن الغرفة الغامرة التي تحفِّز خيالهم، وترتقي بمهاراتهم في رواية القصص وقراءتها، كما توفّر القاعة مؤلفات مسموعة وإلكترونية، إلى جانب خاصية البحث عن المعلومات والكتب الإلكترونية التي تناسب اهتماماتهم باستخدام الصور.

تمكين المستكشفين الصّغار

وفي حديثها عن «قاعة الطفل»، وما تقدِّمه من فعاليات وخدمات مميزة، قالت إيمان بوشليبي مديرة إدارة «مكتبات الشارقة»: «لأن الأطفال هم جزء من جهودنا لبناء مجتمع متعلم، نحرص في «مكتبات الشارقة»، على توفير بيئة تثري تجربة الصغار التعليمية والترفيهية، من خلال السماح لهم بالاطلاع على مجموعة واسعة من الكتب بلغات عديدة، للارتقاء بمهاراتهم الحياتية، وزيادة مخزونهم من الكتب التي يقرؤونها خارج المناهج المدرسية، بما يساعدهم على التفوق الدراسي، ولا يمكن تقديم هذه المعارف دون دمجها مع مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تحفِّز خيالهم، وتجعلهم أكثر قدرة على تطوير مهارات التواصل مع الآخرين، والتمكن من التعرف في سن مبكرة إلى مجالات اهتمامهم التي يمكنهم النجاح بها مستقبلاً، بهدف بناء جيل جديد متعلم، وقادر على رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً».

الواقع الافتراضي



تصطحب «قاعة الطفل» زوارها الصغار في رحلة إلى عالم يصبح فيه الخيال واقعاً، من خلال تقنية الواقع الافتراضي (VR)، حيث يمكن للمستكشفين الصغار خوض تجارب واقعية، كالسفر إلى أماكن مختلفة من العالم، واستكشاف مواقع وأحداث مختلفة، أو تجربة مواقف خطرة دون أية مخاطر، أو فهم وإدراك التجارب العلمية المعقدة، من خلال دراستها بتقنية ثلاثية الأبعاد، لتحفيز الأطفال على التعلم واستيعاب المفاهيم الصعبة، وزيادة تفاعلهم مع بيئتهم بطرق غير ممكنة في العالم الحقيقي، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في حل المشكلات، والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

غرفة الغامرة

عند الدخول إلى غرفة الغامرة المزودة بشاشات عرض، يصبح الأطفال جزءاً من القصة المصورة التي تُعرض على جدران الغرفة، ويسرد أحداثها أحد الحكواتيين، حيث يستغرق الصغار في عالم يبدو أقرب إلى الحقيقة، في تجربة شاملة، تستهدف كافة الحواس الخمس، يتأثرون فيها بمشاعر أبطالها، ويعيشون أحداثها، بما يثري خيالهم، وينمّي قدراتهم على رواية القصص، من خلال التفاعل مع هذه المغامرة الشيّقة.

حب المعرفة



ولتشجيع الزوّار الصّغار على القراءة والنّهل من مختلف المعارف الإنسانية، توفِّر المكتبة أيضاً أجهزة محمولة، تحوي قصصاً وألعاباً تجمع بين التعليم والمرح، فضلاً عن مؤلفات مسموعة وإلكترونية، لتطوير وتحسين مستوى القراءة لدى الصغار في المكتبة والمنزل، كما تقدِّم المكتبة خاصية البحث باستخدام الصور، عن المعلومات، والكتب الإلكترونية الموجودة، باختيار صورة تناسب المواضيع المفضلة للطفل.