العرض العالمي الأول لباليه «4» ينطلق بمشاركة أبرز راقصي باليه بولشوي وفيينا

كشفت MuzArts Baldaquin Culture بالتعاون مع Art for All عن إطلاق العرض العالمي الأول لباليه «4» على خشبة مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي يومي 5 و6 ديسمبر 2023.



ويقدّم العرض نسخة معاصرة من أداء الباليه الممزوج بفن الفيديو على النغمات الكلاسيكية الشهيرة لمقطوعة الفصول الأربعة، إحدى أيقونات العبقري أنطونيو فيفالدي، حيث يترافق العمل مع عرض فيديو مذهل على شاشة عملاقة.



وتولت MTV تصوير مشاهد الفيديو بدقة K5 المتطورة بالتعاون مع استوديو The French Kiss Lab الذي تم ترشيحه لنيل جائزة غرامي. وتحمل الرقصات توقيع المصمم إينو بيسي، بمشاركة أربعة من أشهر راقصي العالم، هم ماريا فينوغرادوفا، راقصة باليه البولشوي المنفردة، ونجمي باليه فيينا ميلا شميت وجابريلي أيم، إضافة إلى ضيف باليه بولشوي النجم إيلدار جاينوتدينوف.

ويتزامن العرض مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 28»، حيث تم تصميمه ليجسّد التغيرات المناخية التي تواجه الكوكب. كما يُستوحى العرض من اسمه المميز ليصوّر قصصاً متداخلة للعصور الأربعة من تطور الحضارات والمراحل الأربع لحياة الإنسان، والدورة المتعاقبة للفصول الأربعة ومشاهدها المتغيرة بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، كما يتناول العرض ابتعاد الإنسان عن الطبيعة بسبب اندفاعه وراء هواجسه الأنانية وشغفه بالحياة الفارهة والنمط الاستهلاكي، والتي غالباً ما تقوده نحو ممارسات تؤثر سلباً على جميع الكائنات الحية.



وتبدأ مشاهد العمل في فصل الربيع، لتلتقط مع تتالي الفصول مشاعر الثقة المتنامية للبشرية في قدرتها على الاستفادة من موارد الطبيعة. وفي نهاية الرحلة، يظهر بصيص أمل يخفي وراءه أياماً مليئة بالمحبة وفصولاً جديدة تعكس جوهر الطبيعة في أجمل صورها.

وتعليقاً على الموضوع، قالت إيلينا فابر - ماجنان، أحد المنتجين لدى MuzArts Baldaquin Culture: «تشكل الموسيقى والرقص إحدى أقوى أدوات التعبير العالمية التي يمكن الاستفادة منها لمناقشة القضايا المجتمعية المهمة واقتراح حلول لها. ونحن نهدف من خلال العرض المميز لباليه «4» إلى استخدام هذه الوسيلة التعبيرية المؤثرة لنوحّد المجتمع، ونسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تغير المناخ؛ ولذا ندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة الاستثنائية والمشاركة في تعزيز مستويات الوحدة والفن والوعي».

توفر تذاكر المميزين وكبار الشخصيات من فئتي VIP وVVIP تجارب فريدة تضم تناول الطعام مع الفنانين والوجود وراء الكواليس.