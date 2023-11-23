«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الكويت للكتاب»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في «معرض الكويت الدولي للكتاب 2023» بدورته الـ46، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت في الفترة من 22 نوفمبر الجاري إلى 2 ديسمبر المقبل في أرض المعارض الدولية.



وتأتي مشاركة المركز في المعرض بهدف تعزيز سبل التواصل والتفاعل مع أبرز الروّاد والمعنيين في مجال صناعة الكتاب والمعارض المتخصصة، إلى جانب الوصول إلى أكبر قدر من الجمهور الخليجي والعربي من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، والتعريف وبيع إصدارات المركز المتنوعة، حيث يعتبر معرض الكويت من أهم المعارض العربية، خاصة أنه يحظى بحضور قوي من الجمهور الكويتي؛ إذ يعتبر فرصة مناسبة للتعريف بالمشاريع الثقافية للمركز، الذي يسعى من خلال الحدث إلى استعراض أبرز مستجدات مشاريعه الخاصة، فضلاً عن دعم الحراك الثقافي في المنطقة العربية والإسهام في خريطة المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.

ويقدم «معرض الكويت الدولي للكتاب 2023» محطة تفاعلية بين الكتّاب والناشرين والقرّاء، وفي فضاءات المعرض تلتقي القيم الإبداعية وتتطور العلاقة المعرفية بين صنّاع الرأي والفكر والمتلقي، حيث يعرض أكثر من 350 ألف عنوان، إلى جانب إقامة الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية من خلال الأجندة الثقافية المصاحبة للمعرض، كما يستضيف الحدث نخبة من المثقفين والأدباء والخبراء والناشرين لطرح الرؤى والأفكار المتجددة لتطوير هذا القطاع الحيوي.