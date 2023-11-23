ناشرون في مهرجان العين للكتاب: الاستدامة في قطاع النشر نهج يتطور

التقى 150 ناشراً في الدورة الجديدة من «مهرجان العين للكتاب 2023»، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، لتزهر المدينة معرفة وثقافة، ويتسابق مجتمعها على اقتناء الكتب والإصدارات، التي يتيحها المهرجان لرواده.

ولأن الاستدامة ليست فقط عنواناً لهذا العام في دولة الإمارات، بل هي ضرورة ومطلب مُلح يفرض نفسه على مختلف القطاعات، ليتكامل دور العطاء والاستمرارية التي تضمن حصول الأجيال القادمة على نصيبها من الموارد والإنتاج في مختلف حقوله، كان لا بد من استطلاع آراء عدد من الناشرين المشاركين في المهرجان حول الاستدامة في قطاع النشر، وقد خرجنا بهذه الحصيلة، التي تضمنت قاسماً مشتركاً تمثل في إجماع الناشرين على الدور الحاسم للتوجه نحو زيادة النشر الإلكتروني لتعزيز استدامة قطاع النشر، والحد من استهلاك الورق والحبر والطاقة، التي يحتاج إليها إنتاج الكتاب المطبوع.

رحلة الكتاب مع الاستدامة

وتعليقاً على هذه المسألة قال الناشر فواز المطيري، صاحب دار قهوة لخدمات نشر الكتب: «تقوم المعادلة في إنتاج الكتاب واختيار الورق على حرص الناشر وسعيه لإبراز شخصية الدار وهويتها، التي تحقق لها ولإصداراتها الصورة الراسخة في ذهن الجمهور، ونحن نعتمد على الورق الخفيف، الذي يجعل خامة الكتاب أقل وزناً، وهذا ينسجم مع توجه نحو الاستدامة والتقليل من استخدام الورق كما كان يحدث في طبعات الكتب السابقة».

وأضاف: «الناشر يتلقى النص من المؤلف، ثم يمر الكتاب برحلة الطباعة، التي تعتمد على عدة موارد هي التي تصبح محور الاستدامة، وأن هذا التوجه بدأ يطرح نفسه على صناعة النشر للوصول إلى الحد المعقول من استهلاك الورق والحبر والطاقة اللازمة لإنتاج الكتب، ثم ننتقل إلى دور القارئ الذي يمكن أن يسهم أيضاً في الاستدامة، من خلال طبيعة التعامل مع الكتاب وتدويره، إضافة إلى استدامة الطلب على القراءة، التي تمثل أساس استدامة صناعة النشر».

الورق المعاد تدويره

وعن الخطوات العملية، التي تتيح للناشرين والقراء القيام بدور جوهري في مجال الاستدامة، يرى خبير النشر أحمد عفيفي، الذي يعمل في هذا القطاع منذ 20 عاماً، ويدير جناح دار كتاب الإماراتية، أن الممارسات الصديقة للاستدامة في قطاع النشر تبدأ بالتضامن المشترك بين الناشرين والقراء من حيث الإقبال على اقتناء الكتب، التي تستخدم الورق المعاد تدويره، وصولاً إلى رفع نسبة الإنتاج من الكتب، التي تعتمد في طباعتها على هذا الورق ليكون مناسباً للقراءة، ويساعد في التقليل من وزن الكتاب، وبالتالي يخفف من تكاليف الشحن، والحاجة إلى استخدام الورق الجديد، إلى جانب اعتماد الطباعة بالحبر الصديق للبيئة، وتكثيف التوعية المجتمعية حول الاستدامة، وتحفيز مجتمع القراء على دعم هذا التوجه في مختلف جوانب الاستهلاك.

التزام

أما عامر متولي، مدير المبيعات في دار مكتبة كلمات الإمارات، فيرى أن صناعة النشر بما تستهلكه من خامات وثيقة الصلة بموارد الطبيعة ملزمة بتبني الاستدامة، وتصدر غيرها من القطاعات، ويقول: «عملية النشر ليست مجرد صناعة بل ثقافة وتأصيل للقيم الجمالية وترسيخ لكل ما يعزز من جودة حياة المجتمعات على صعيد الفكر والممارسة، ومن هنا ظهر مفهوم (الكتاب الأخضر) في قطاع النشر، وهو مفهوم بدأت مظاهر تطبيقه تأخذ طريقها إلى التنفيذ، كاستجابة من المساهمين في هذا القطاع في الرحلة نحو الاستدامة، واستجابة للتحديات البيئية العالمية، وإدماج صناعة النشر بالاستدامة في مختلف مراحل صناعة الكتاب.

وأضاف: «دورة حياة الكتاب تمر برحلة الطباعة ثم التوزيع وصولاً إلى استهلاك الكتاب، وتفرض إعادة التدوير والاستخدام المستدام للموارد، بالإضافة إلى الانفتاح المتزايد على الكتاب الإلكتروني كجزء من الحل في مسعى التقليل من استنزاف مصادر صناعة الورق».

تحقيق التوازن



وخلال جولتنا في جناح جمعية الناشرين الإماراتيين تعرفنا على العديد من المبادئ، التي تنتهجها في هذا المجال، فهي تعتبر أن الاستدامة في قطاع النشر وفقاً لموقعها الإلكتروني مسؤولية تكاملية، وأن تكريس هذا النهج يتطلب تحقيقاً للتوازن بين حاجة مجتمع المعرفة وجمهور القراء إلى إنتاج الكتاب من جهة، وبين أداء دور فاعل يسهم الناشرون من خلاله في الحفاظ على البيئة. كما حددت الجمعية ضرورة الشروع في تبني البدائل، وتكثيف الأبحاث والدراسات حول ما يمكن أن يسهم به القطاع في تعزيز الاستدامة.