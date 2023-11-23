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مطالب بسجن داني ألفيش 9 سنوات

11/23/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسعى النيابة العامة الإسبانية إلى الحكم بالسجن تسع سنوات على المدافع البرازيلي داني ألفيش المتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022، حسب ما أعلن مكتب المدعي العام الخميس.

كما طالب ممثلو الادعاء نجم نادي برشلونة الاسباني السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار أميركي لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

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