مطالب بسجن داني ألفيش 9 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسعى النيابة العامة الإسبانية إلى الحكم بالسجن تسع سنوات على المدافع البرازيلي داني ألفيش المتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر 2022، حسب ما أعلن مكتب المدعي العام الخميس.
كما طالب ممثلو الادعاء نجم نادي برشلونة الاسباني السابق، المسجون في إسبانيا منذ اعتقاله في يناير، بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار أميركي لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
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