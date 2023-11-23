1000 لاعب ولاعبة في أولمبياد الشارقة للشطرنج

كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تفاصيل أولمبياد ألف الدولي للشطرنج، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بداية من يوم الاثنين ويستمر إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة، وتستضيف منطقة الممشى بالشارقة منافساته التي تضم 4 بطولات، هي بطولة «سوبر ستار»، والبطولة المفتوحة لجميع اللاعبين، وبطولة اليوم الوطني، وبطولة الفيوتشر.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتحدث خلاله الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس النادي، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس النادي، وعيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، ورجائي السوسي، المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله راد المازمي، رئيس لجنة حكام الأولمبياد.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي أن أولمبياد ألف للشطرنج يعزز مكانة الشارقة باعتبارها عاصمة للعبة الأذكياء، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات الشطرنجية تسهم في تطوير لاعبي الإمارات؛ بفضل ما تشكله من عامل احتكاك مهم مع لاعبين مصنفين من جنسيات مختلفة، وخاصة بطولة سوبر ستار، التي يشارك فيها 4 لاعبين، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الصيني يو يانغي، والأستاذ الدولي الكبير المجري سنان غوغيروف، والأستاذ الدولي الكبير الهندي نهال سارين، ولاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن.

وتوجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بالشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته للحدث ودعمه الكبير للقطاع الرياضي، ومختلف أنشطة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

فعاليات

وأوضح رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن النسخة الجديدة من أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج 2023» ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تعكس احتفالات الدولة بالعيد الوطني، الذي سيتزامن مع موعد إقامة الأولمبياد، وإبراز دور الشارقة بوصفها عاصمة للثقافة، مع تضمنه أماكن مميزة سنبرزها من خلال الأماكن التي ستستضيف المنافسات.

من جهته، كشف عمران النعيمي أن أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج 2023» يقام من 4 بطولات، حيث يشارك في الأولى «سوبر ستار» 4 لاعبين من كبار أساتذة الشطرنج، وتنظم البطولة طبقاً لنظام الدوري الكامل للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف، كما ستقام بطولة ستار المفتوحة للشطرنج بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وبطولة اليوم الوطني بمشاركة 80 لاعباً مواطناً، على أن يختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر، ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة، وتقام خلال أيام 16 و17 و18 ديسمبر.

وأعرب عيسى عطايا عن فخره بمنجزات نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، التي جاءت مكملة للمسيرة الرياضية والنهضة الثقافية والشبابية في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وثمّن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة في كل المحافل الرياضية، مشيداً بالرعاية الكريمة والعناية الشاملة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير قطاع الرياضة ودعم الرياضيين والحركة الثقافية والشبابية.

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