كرنفال بحري تراثي خليجي في قناة دبي المائية غداً

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024)، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الحالي، وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة (30×30) في قناة دبي المائية يوم غد.

ويجمع الحدث البحري التراثي الكبير نخبة محبي رياضة التجديف في الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، في تظاهرة رياضية كبيرة، حيث سيتنافس المشاركون على المراكز الأولى في السباق الذي يتضمن شوط (الفئة المحلية)، وشوط قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وينتظر أن يشارك في التظاهرة اليوم أكثر من 40 قارباً، على متنها ما يزيد على 400 بحار، سيجسدون لوحة الماضي الجميل في أجمل المسطحات المائية في دانة الدنيا دبي، بين روعة الحاضر في واجهتي الخليج التجاري وبرج خليفة ومرسى دبي ها ربور كريك مقابل ممشي الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

جاهزية

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة السباق في الموقع، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام، التي ستقوم وعبر قنوات دبي الرياضية بنقل السباق على الهواء مباشرة، بداية من الساعة الثالثة عصر يوم غدٍ.

كما أخطرت اللجنة المنظمة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين، عبر كراسة الشروط واللوائح عن الجدول الزمني يوم السباق، والذي يبدأ مبكراً يوم غدٍ، من خلال الفحص الفني والتدقيق على المشاركين، وانعقاد الاجتماع التنويري، والذي يشهد سحب القرعة، وتسليم أعلام كل سباق قبل فترة الظهيرة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى عرض المياه، تمهيداً لبدء الحدث عند الساعة الثالثة.



ويشهد الموسم الحالي تنظيم النادي ثلاث جولات في بطولة دبي 2023-2024، حيث ستنطلق الجولة الأولى يوم غدٍ، وتقام الجولة الثانية يوم السبت التاسع من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم بعدها إعلان الترتيب العام المؤهل للمشاركة في شوط أغلي البطولات كأس (آل مكتوم)، مسك ختام سباقات موسم التجديف، والمقرر يوم السبت الموافق 23 من الشهر نفسه.

وظل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومنذ تأسيس هذه الفئة، على تنظيم أكثر من محطة، من أجل نشرها على أوسع نطاق، وتشجيع أبناء الدولة والمهتمين بها على ممارستها، حيث أضاف الكثير من الشروط التي تسهل المشاركة، خاصة بعد إطلاق شوط جديد خاص بالفئة المفتوحة للمرة الأولى موسم 2021-2022، كتجربة متفردة، حققت النجاح المطلوب، لتستمر الموسم الماضي وهذا الموسم أيضاً.





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