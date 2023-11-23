تتويج أبطال الكاراتيه في «شاطئية كلباء»

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، الفائزين في الكاراتيه في دورة كلباء للألعاب الشاطئية الثالثة، بحضور عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، والشيخ محسن بن هاني البحراني رئيس نادي العامرات العماني وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي عمر بن حنيفة نائب رئيس اللجنة المنظمة وعادل صالح الحمادي، وراشد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، والمهندس سيف محمد البرواني نائب رئيس نادي العامرات العماني، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

وضمن منافسات الكاراتيه تم تكريم الفائزين في مختلف الأوزان والفئات، في الكاتا أشبال حصل إياد عبدالحميد على المركز الأول، وتلاه أحمد جمال ثانياً، ومحمد علي ثالثاً، وفي الكاتا ناشئين فاز محمد محمود بالمركز الأول، وتلاه أيهم محمد ثانياً، وريان رائد ثالثاً، وفي الكوميتيه للشباب حصل بدر محمد على المركز الأول، وأنس محمد ثانياً.



نهائي القدم

يسدل اليوم الستار على منافسات النسخة الثالثة من الدورة بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الجودو والمصارعة والكرة الطائرة وكرة القدم، إضافة إلى تكريم الاتحادات والأندية الرياضية والمؤسسات والجهات الداعمة والراعية وشركاء النجاح، وتكريم اللجنة المنظمة للدورة ومراسم إنزال علم الدورة في نسختها الثالثة وإطفاء شعلتها لتعلن ختام الدورة، وتتجه الأنظار نحو المباراة النهائية في كرة القدم والتي تجمع فريق اتحاد كلباء حامل اللقب بفريق العامرات العماني، وجاء تأهل نمور كلباء بعد الفوز على الحميدي العماني بنتيجة 8 ـ 0، في وقت بلغ فيه العامرات المباراة النهائية بعد الفوز على مصافي الوسط العراقي بنتيجة 4 - 1.

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