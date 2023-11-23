(فيفا) يفتح طلبات شراء بث مباريات كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات في أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، فتح باب التقديم لشراء حقوق بث مباريات بطولتي كأس العالم 2026 للرجال و2027 للسيدات في دول أفريقيا.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي أنه مع انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في وقت سابق من الشهر الحالي، أصبح المجال متاحاً أمام من يرغب من دول أفريقيا لتقديم عروض الحصول علي حقوق بث نهائيات البطولة، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في بطولة المونديال القادم 48 منتخبا للمرة الأولى، بعدما كانت تقام بمشاركة 32 منتخبا في النسخة الماضية بقطر العام الماضي، ومن المقرر أن تشهد إقامة 104 مباريات، إذ سيتضاعف عدد المواجهات الإقصائية.

وأضاف فيفا "بالنظر لتوسيع المشارَكة لتشمل 48 منتخباً، فقد أصبحت حصة الاتحاد الأفريقي للعبة 9 منتخبات، بالإضافة لإمكانية انضمام فريق عاشر من القارة، بالنظر إلى أن أحد منتخباتها سيشارك في الملحق العالمي".

وأوضح: "تم فتح الباب للمؤسسات الإعلامية لشراء حقوق بث مباريات مونديال السيدات عام 2027 في أفريقيا. ومن المقرر أن يختار مؤتمر فيفا والذي سيعقد في 17 مايو المقبل البلد المستضيف للبطولة".

وكشف فيفا أن الموعد النهائي لإرسال الطلبات المتعلقة بالبطولتين هو يوم الأربعاء 13 ديسمبر المقبل.

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