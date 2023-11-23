العروبة يعزز «صدارة الهواة» بالنقطة 28

عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ووصل إلى النقطة 28 بفوز صعب على ضيفه التعاون بهدف المدافع ديغو أندريجا الذي أحرزه في نهاية اللقاء.

وخرج الظفرة بأغلى نقطة في مباراته أمام الذيد، واقتنص التعادل بنتيجة 2 - 2، في آخر دقيقتين بالمباراة، بعد أن كان متأخراً بهدفين أمام الذيد حتى الدقيقة 89، حيث تقدم الظفرة بهدفي كايلان هنريقو ولامار أونيل في الدقيقتين 11 و60.

ودفع مدرب الظفرة الدكتور عبدالله مسفر باللاعب سعيد جاسم الذي تمكن من تسجيل أسرع هدفين في الدوري في الدقيقتين 89 و90.

وخاض الظفرة معظم اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد غابرييل سانتيني في الدقيقة 14،

وبهذا التعادل وصل الظفرة إلى 19 نقطة والذيد إلى 12 نقطة.

وتمكن دبا الحصن من فك العقدة أمام مصفوت وتغلب عليه بثلاثية نظيفة عن طريق أوليفيرا وداسيلفا ورضا حنيوي، ورفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة.

وتعادل العربي والفجيرة 1 - 1، وتقدم الفجيرة بهدف عكاشة حمزاوي قبل أن يدرك العربي التعادل عن طريق راشد عيسى من ركلة جزاء، ووصل الفجيرة إلى 12 نقطة والعربي إلى 13 نقطة.

وتقام اليوم 3 مواجهات تجمع الجزيرة الحمراء مع دبا الفجيرة، والحمرية مع الرمس، وغلف إف سي مع سيتي.

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