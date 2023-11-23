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طاقم إماراتي بقيادة «آل علي» لمباراة ألمانيا وإسبانيا في مونديال الناشئين

11/23/2023 3:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدير طاقمنا الإماراتي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي مواجهة ألمانيا وإسبانيا التي تقام غداً باستاد جاكرتا الدولي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في إندونيسيا، ويعاونه جاسم عبدالله وسعيد المرزوقي «الإمارات»، ويضم الطاقم معتز إبراهيم «ليبيا»، حكماً رابعاً، أحمد حسام الدين «مصر»، حكم مساعد احتياطي، وحكام الفيديو روب ديبرينك «هولندا»، وعبدالله جمالي «الكويت»، وديفيد كوت «انجتلرا».

وكان طاقمنا الدولي أدار بتميز مباراتي السنغال وبولندا في الجولة الثانية، ونيوزيلندا والمكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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